Як сплять дикі тварини: 5 дивних звичок, про які ви не знали

Наскільки нам відомо, кожна тварина має відпочивати у якийсь момент. Просто деякі види мають звички сну, які для людського ока виглядають жахливо схожими на відсутність сну.

Мавпи сплять так само як і ми

Кожен вид людиноподібних мавп спить у якомусь ліжку, чи то платформи, які знаходяться на деревах і нагадують звичайні матраци.

Дрібніші мавпи цього не роблять, воліючи спати, сидячи на гілці дерева, погойдуючись і час від часу прокидаючись, щоб перевірити, чи немає хижаків. Вважається, що ця відмінність відіграла важливу роль в еволюції вищих приматів і, зрештою, людей.

У міру того, як людиноподібні мавпи росли, їм ставало все важче знаходити гілки, які могли б легко та зручно витримувати їх вагу. Коли перша людиноподібна мавпа збудувала платформу для сну десь між 23 та 5 мільйонами років тому, переваги цього стали очевидними.

Ті, хто спав на платформах, могли сховатися вище і були трохи приховані від хижаків. Водночас вони могли відпочивати поза зоною дії комарів. Але найкращою перевагою було те, що тепер людиноподібні мавпи могли отримувати глибокий сон, що відновлює, який допомагав поліпшити когнітивні функції, необхідні для зростання більшого і кращого мозку.

Горила, людиноподібна мавпа (фото: Вікіпедія)

Слони та жирафи сплять стоячи

Як великі тварини-жертви, слони та жирафи є протилежністю людиноподібних мавп, коли справа стосується сну. Вони не можуть сховатися, щоб відпочити, і мають бути готові будь-якої миті бігти. Тому вони природно розвинули здатність спати стоячи.

У цих тварин є коліно, його також називають "апаратом для стоянки", яке фіксується на місці, так що їм не потрібно покладатися на свої м'язи, щоб залишатися стояти уві сні. На такий механізм опираються коні, корови і навіть птахи.

Цим тваринам все одно іноді доводиться лежати. Стоячи, вони можуть увійти у фазу швидкого сну, і хоча його треба зовсім небагато, він необхідний.

Слону потрібно швидкий сон приблизно раз на 3-4 дні і лише близько 30 хвилин за раз. Якщо вони залишаються на землі довше за цей час, їх внутрішні органи можуть вийти з ладу під тиском власної величезної ваги.

Жираф спить близько 30 хвилин на день. Зазвичай вони сплять дуже короткими відрізками, зазвичай не довше за п'ять хвилин за раз.

Сафарі парк із жирафами (фото: Вікіпедія)

Дельфіни сплять з одним відкритим оком

Як і інші китоподібні, дельфін - ще одна істота, яка не може повноцінно спати. Більшості морських ссавців доводиться бути напоготові в очікуванні хижаків, також їм доводиться миритися з тим фактом, що потрібно усвідомлено дихати киснем, щоб жити.

На відміну від людей, дельфіни дихають добровільно і не можуть знепритомніти, не ризикуючи потонути. Також це теплокровні ссавці, що живуть у холодних водах океану. Їм потрібно постійно рухатись, щоб підтримувати температуру тіла. Коли тварині потрібно постійно рухатись, є лише одне логічне рішення: просто спати по одній половині мозку за раз - здається саме так вирішив дельфін.

Однопівкульний повільнохвильовий сон дозволяє дельфінам отримувати відпочинок, необхідний розумним тваринам, але це стосується не тільки китоподібних. Багато видів птахів, особливо перелітних, також практикують однопівкульний сон.

На відміну від перелітних птахів, дельфіни не схильні покривати великі відстані у півсні. Багато дельфінів примудряються висіти біля поверхні або повільно плавати, але вони зазвичай закривають одне око, щоб заснути. Ймовірно, через цю звичку деякі з них були помічені сплячими, плаваючи по колу.

Дельфін звичайний з дитинчам (фото: Вікіпедія)

Новонароджені косатки не можуть спати

Косатки та інші китоподібні не сплять протягом першого місяця після народження. Зазвичай дорослі косатки сплять близько 5-8 годин на день, але ні мати, ні її дитинча не можуть спати до 3-4 тижнів після народження.

Рівень смертності серед дитинчат надзвичайно високий і це тільки відлякує хижаків. Небагато істот готові боротися з матір'ю-косаткою, що захищає своє дитинча. Однак є ще кілька причин, з яких дитинчата косаток не можуть спати.

У дитинча немає м'язової сили, щоб встигати за зграєю, і в нього немає необхідного жиру, щоб залишатися в теплі та на плаву. Щоб залишитися в живих, дитинча повинно залишатися в потоці матері, де його тягтиме, не відокремлюючись від неї. Оскільки доросла косатка має постійно рухатись, щоб створити цей потік, вона також не може спати.

Схоже, що матері косаток відмовляються від однопівкульного сну, властивого китоподібного, оскільки ніхто з них не був помічений сплячим із заплющеними очима.

Косатки біля берегів Аляски (фото: Вікіпедія)

Качки сплять усі в ряд

На відміну від косаток, качки не хочуть пропускати жодного зі своїх прекрасних снів. Виявляється, качки досить розумні, коли справа стосується відпочинку. Вони можуть займатися однопівкульною дрімотою, але роблять це, використовуючи цікаву стратегію, яка відлякує будь-якого хижака, який шукає жирний обід.

Качки часто сплять у ряд, де птахи по обидва боки сплять з відкритим оком, зверненим назовні, та однією активною півкулею мозку. Качки між ними можуть спати обома півкулями, перебуваючи в безпеці завдяки качкам-спостерігачам.

Качка та селезень крижня (фото: Вікіпедія)