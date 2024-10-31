Велесова ніч: походження та традиції "українського Хелловіну"

Історія та походження свята

Велесова ніч є сучасним святом, що своїм корінням сягає язичницьких обрядів слов'ян, зокрема шанування бога Велеса. Цей день святкують з 31 жовтня на 1 листопада, вважаючи слов'янським аналогом Хелловіну, який теж присвячений зв’язку між світами живих і мертвих.

Велес, за давніми повір’ями, був богом достатку, покровителем худоби та посередником між світом живих і мертвих. Як бог торгівлі й натхнення, Велес нагадував римського Меркурія або грецького Гермеса, символізуючи зв’язок між земним світом та потойбіччям.

У Велесову ніч, вважається, що Велес допомагає душам предків повертатися до живих, даючи їм змогу благословити своїх нащадків.

Картина А. Шішкіна "Велес" (зображення: Вікіпедія)

Підготовка до Велесової ночі

Готуючись до свята, люди приділяють увагу очищенню оселі та прикрашанню її символічними атрибутами. Традиційно наводять лад у домі, приймають лазню, залишають для душ померлих чистий віник та воду.

Оселі прикрашають гілками горобини для захисту від злих сил. Також у будинках ставлять осінні атрибути, такі як гарбузи, яблука та квіти, аби підкреслити зв’язок з природою.

На порозі розсипають сіль, що, за повір’ями, захищає від злих духів. Усе це створює атмосферу, сприятливу для вшанування предків та захисту від нечисті.

Традиційна вечеря з предками

Особливим моментом Велесової ночі є вечеря, де родина збирається за столом і залишає порожнє місце для померлих родичів. Згадуючи своїх предків з теплом і вдячністю, господарі символічно пригощають душі їжею, розкладаючи частування біля порога або на подвір'ї.

Вважається, що в цю ніч предки можуть повернутися до своїх родичів, аби поділитися мудрістю і принести благословення. Закінчують вечерю словами прощання з проханням до предків захистити родину від лиха.

Це свято не лише дає змогу вшанувати пам'ять про померлих, а й укріпити родинний зв’язок.

Обряди вогню та очищення

Важливим елементом свята є багаття, яке розпалюють на найвищій точці поблизу оселі, символізуючи очищення і захист. Одним із обрядів є стрибки через вогонь для духовного очищення та відновлення зв’язку з природою.

Також поширене ходіння по розпеченому вугіллю, що є символом сили духу та витривалості. Ці обряди нагадують нам про шанобливе ставлення до вогню як до живої стихії, що очищає та захищає. Вогонь у цю ніч виконує роль провідника, вказуючи духам шлях до домівки своїх нащадків.

Обряди у Велесову ніч у сучасних язичників (фото: Вікіпедія)

Ворожіння та прикмети Велесової ночі

Велесова ніч славиться своїми ворожіннями та магічними прикметами. Дівчата кидали каштани у вогонь, щоб дізнатися про стосунки з коханим: якщо каштани залишалися разом, це обіцяло щасливе майбутнє.

Популярним було також ворожіння за допомогою гарбуза або вугілля. У снах, побачених у цю ніч, бачили знаки від предків, які давали настанови або попередження.

Велесова ніч зберігає дух єднання з предками та природою, дозволяючи поринути у світ загадкових символів та магічних обрядів, що оживляють старовинні традиції наших предків.