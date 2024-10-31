Велесова ніч: походження та традиції "українського Хелловіну"

Велесова ніч - українське свято, яке святкується у ту же ніч, що й західний Хелловін, та має приблизно такий же сенс. Звідки взялося це свято та з якими традиціями та обрядами воно пов'язане?
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про традиції святкування Велесової ночі у слов'ян.
Велесова ніч є сучасним святом, що своїм корінням сягає язичницьких обрядів слов'ян, зокрема шанування бога Велеса. Цей день святкують з 31 жовтня на 1 листопада, вважаючи слов'янським аналогом Хелловіну, який теж присвячений зв’язку між світами живих і мертвих.
Велес, за давніми повір’ями, був богом достатку, покровителем худоби та посередником між світом живих і мертвих. Як бог торгівлі й натхнення, Велес нагадував римського Меркурія або грецького Гермеса, символізуючи зв’язок між земним світом та потойбіччям.
У Велесову ніч, вважається, що Велес допомагає душам предків повертатися до живих, даючи їм змогу благословити своїх нащадків.
Готуючись до свята, люди приділяють увагу очищенню оселі та прикрашанню її символічними атрибутами. Традиційно наводять лад у домі, приймають лазню, залишають для душ померлих чистий віник та воду.
Оселі прикрашають гілками горобини для захисту від злих сил. Також у будинках ставлять осінні атрибути, такі як гарбузи, яблука та квіти, аби підкреслити зв’язок з природою.
На порозі розсипають сіль, що, за повір’ями, захищає від злих духів. Усе це створює атмосферу, сприятливу для вшанування предків та захисту від нечисті.
Особливим моментом Велесової ночі є вечеря, де родина збирається за столом і залишає порожнє місце для померлих родичів. Згадуючи своїх предків з теплом і вдячністю, господарі символічно пригощають душі їжею, розкладаючи частування біля порога або на подвір'ї.
Вважається, що в цю ніч предки можуть повернутися до своїх родичів, аби поділитися мудрістю і принести благословення. Закінчують вечерю словами прощання з проханням до предків захистити родину від лиха.
Це свято не лише дає змогу вшанувати пам'ять про померлих, а й укріпити родинний зв’язок.
Важливим елементом свята є багаття, яке розпалюють на найвищій точці поблизу оселі, символізуючи очищення і захист. Одним із обрядів є стрибки через вогонь для духовного очищення та відновлення зв’язку з природою.
Також поширене ходіння по розпеченому вугіллю, що є символом сили духу та витривалості. Ці обряди нагадують нам про шанобливе ставлення до вогню як до живої стихії, що очищає та захищає. Вогонь у цю ніч виконує роль провідника, вказуючи духам шлях до домівки своїх нащадків.
Велесова ніч славиться своїми ворожіннями та магічними прикметами. Дівчата кидали каштани у вогонь, щоб дізнатися про стосунки з коханим: якщо каштани залишалися разом, це обіцяло щасливе майбутнє.
Популярним було також ворожіння за допомогою гарбуза або вугілля. У снах, побачених у цю ніч, бачили знаки від предків, які давали настанови або попередження.
Велесова ніч зберігає дух єднання з предками та природою, дозволяючи поринути у світ загадкових символів та магічних обрядів, що оживляють старовинні традиції наших предків.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання Vikna.tv, Visit Ukraine, Вікіпедія.