5 найстрашніших святкових фестивалів у світі: кров холоне в жилах
Окрім Хеллоуїна на світі існує багато свят і фестивалів, які можуть позмагатися з ним за барвистістю і моторошною атмосферою. Які ще існують у світі святкові події, що занурюють людей у відчуття веселого жаху?
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про п'ять найцікавіших жахливих свят світу.
Фестиваль голодного привида в Китаї
Фестиваль голодного привида знаменує завершення Місяця Мертвих, коли душі, спраглі земних задоволень, повертаються на землю. Це буддистське свято, яке святкується по всій Південно-Східній Азії, досягає свого апогею в Китаї.
Традиційно фестиваль припадає на 15-й день 7-го місяця за місячним календарем, що зазвичай збігається з кінцем серпня. Вулиці наповнюються містичними костюмованими ходами, що створюють жахливу атмосферу.
Особливо вражають сотні вогнищ та вівтарів, розташованих на землі й плаваючих по річках, які підсилюють відчуття присутності світу духів. Місцеві жителі також підносять жертви для заспокоєння привидів, щоб уникнути їхнього гніву.
Фестиваль голодного привида в Китаї (фото: Jaytindall.asia)
День Кладовища на Гаїті
На Гаїті День Кладовища, що святкується на початку листопада, є одним із найбільш вражаючих та страшних ритуалів релігії Вуду.
У цей день місцеві жителі вшановують Повелителя Мертвих, створюючи містичні процесії та хороводи навколо хрестів, прикрашених черепами, свічками й квітами нагідок. Одні з учасників входять у транс, виконуючи ритуали, які можуть налякати навіть найсміливіших спостерігачів.
До свята додаються містичні ритуали жертвоприношення, зокрема птахів, що підкреслює тісний зв’язок між живими та мертвими. Незабутні процесії, хороводи, які можуть ввести в транс, і принесені в жертву тварини створюють похмуру і містичну атмосферу.
Ритуал вуду (зображення: Вікіпедія)
Дня Живих Мерців в Іспанії
29 липня в іспанському місті Понтеведра, що в Галісії, проходить унікальне і моторошне свято - День Живих Мерців. Цей древній обряд, що бере свій початок у Римській імперії, об’єднує людей, які пережили клінічну смерть.
Учасників процесії кладуть до трун і супроводжують їх до храму святої Марії Магдалини для відспівування. Після цього "живих мерців" несуть на кладовище, де їх символічно ховають у землю, але на останній миті ритуал зупиняють.
Усе це відбувається в атмосфері таємничого та святкового шаленства, що приваблює не лише іспанців, а й гостей з усього світу.
День Живих Мерців (фото: Jimcdn.com)
День мертвих у Мексиці
День мертвих, або Діа-де-лос-Муертос, - це унікальне мексиканське свято, що триває з 1 до 2 листопада. Хоча дати святкування збігаються з європейським Хелловіном, корені цього свята походять з ацтекських традицій.
У цей час вулиці Мексики оживають моторошними костюмованими ходами, ярмарками та вівтарями, прикрашеними свічками та цукровими черепами. Однією з найбільш символічних частин свята є дороги зі свічок, які ведуть від кладовищ до будинків, куди "повертаються" душі предків.
Атмосфера цього свята - це дивовижне поєднання радості та скорботи, де живі вшановують мертвих, сподіваючись на їхній захист та благословення.
Катріна, головний персонаж свята мертвих (фото: Вікіпедія)
Свято відьом у Франції
Містечко Шаліндре у Франції, яке в середньовіччі вважалося центром містичних практик, щорічно перетворюється на арену для моторошного і барвистого святкування - Свята відьом.
28-29 жовтня тут проводяться грандіозні заходи, що включають перегляд фільмів жахів просто неба, паради відьом та мисливців на них, а також містичні танці. Місто притягує тисячі туристів, які шукають адреналіну та незабутніх вражень.
Маски й костюми, створені спеціально для цього свята, настільки реалістичні та моторошні, що можуть викликати справжній страх навіть у досвідчених глядачів.
Жінка у костюмі відьми (фото: Freepik.com)
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Під час написання матеріалу було використано джерела: видання та сайти Dw.com, Listverse, Вікіпедія.