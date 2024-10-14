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5 найстрашніших святкових фестивалів у світі: кров холоне в жилах

Понеділок 14 жовтня 2024 10:30
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5 найстрашніших святкових фестивалів у світі: кров холоне в жилах День мертвих (фото: Вікіпедія)
Автор: Фелікс Коркін

Окрім Хеллоуїна на світі існує багато свят і фестивалів, які можуть позмагатися з ним за барвистістю і моторошною атмосферою. Які ще існують у світі святкові події, що занурюють людей у відчуття веселого жаху?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про п'ять найцікавіших жахливих свят світу.

Фестиваль голодного привида в Китаї

Фестиваль голодного привида знаменує завершення Місяця Мертвих, коли душі, спраглі земних задоволень, повертаються на землю. Це буддистське свято, яке святкується по всій Південно-Східній Азії, досягає свого апогею в Китаї.

Традиційно фестиваль припадає на 15-й день 7-го місяця за місячним календарем, що зазвичай збігається з кінцем серпня. Вулиці наповнюються містичними костюмованими ходами, що створюють жахливу атмосферу.

Особливо вражають сотні вогнищ та вівтарів, розташованих на землі й плаваючих по річках, які підсилюють відчуття присутності світу духів. Місцеві жителі також підносять жертви для заспокоєння привидів, щоб уникнути їхнього гніву.

5 найстрашніших святкових фестивалів у світі: кров холоне в жилахФестиваль голодного привида в Китаї (фото: Jaytindall.asia)

День Кладовища на Гаїті

На Гаїті День Кладовища, що святкується на початку листопада, є одним із найбільш вражаючих та страшних ритуалів релігії Вуду.

У цей день місцеві жителі вшановують Повелителя Мертвих, створюючи містичні процесії та хороводи навколо хрестів, прикрашених черепами, свічками й квітами нагідок. Одні з учасників входять у транс, виконуючи ритуали, які можуть налякати навіть найсміливіших спостерігачів.

До свята додаються містичні ритуали жертвоприношення, зокрема птахів, що підкреслює тісний зв’язок між живими та мертвими. Незабутні процесії, хороводи, які можуть ввести в транс, і принесені в жертву тварини створюють похмуру і містичну атмосферу.

5 найстрашніших святкових фестивалів у світі: кров холоне в жилахРитуал вуду (зображення: Вікіпедія)

Дня Живих Мерців в Іспанії

29 липня в іспанському місті Понтеведра, що в Галісії, проходить унікальне і моторошне свято - День Живих Мерців. Цей древній обряд, що бере свій початок у Римській імперії, об’єднує людей, які пережили клінічну смерть.

Учасників процесії кладуть до трун і супроводжують їх до храму святої Марії Магдалини для відспівування. Після цього "живих мерців" несуть на кладовище, де їх символічно ховають у землю, але на останній миті ритуал зупиняють.

Усе це відбувається в атмосфері таємничого та святкового шаленства, що приваблює не лише іспанців, а й гостей з усього світу.

5 найстрашніших святкових фестивалів у світі: кров холоне в жилахДень Живих Мерців (фото: Jimcdn.com)

День мертвих у Мексиці

День мертвих, або Діа-де-лос-Муертос, - це унікальне мексиканське свято, що триває з 1 до 2 листопада. Хоча дати святкування збігаються з європейським Хелловіном, корені цього свята походять з ацтекських традицій.

У цей час вулиці Мексики оживають моторошними костюмованими ходами, ярмарками та вівтарями, прикрашеними свічками та цукровими черепами. Однією з найбільш символічних частин свята є дороги зі свічок, які ведуть від кладовищ до будинків, куди "повертаються" душі предків.

Атмосфера цього свята - це дивовижне поєднання радості та скорботи, де живі вшановують мертвих, сподіваючись на їхній захист та благословення.

5 найстрашніших святкових фестивалів у світі: кров холоне в жилахКатріна, головний персонаж свята мертвих (фото: Вікіпедія)

Свято відьом у Франції

Містечко Шаліндре у Франції, яке в середньовіччі вважалося центром містичних практик, щорічно перетворюється на арену для моторошного і барвистого святкування - Свята відьом.

28-29 жовтня тут проводяться грандіозні заходи, що включають перегляд фільмів жахів просто неба, паради відьом та мисливців на них, а також містичні танці. Місто притягує тисячі туристів, які шукають адреналіну та незабутніх вражень.

Маски й костюми, створені спеціально для цього свята, настільки реалістичні та моторошні, що можуть викликати справжній страх навіть у досвідчених глядачів.

5 найстрашніших святкових фестивалів у світі: кров холоне в жилахЖінка у костюмі відьми (фото: Freepik.com)

Раніше ми писали про 11 маловідомих, але неймовірно крутих істот українського фольклору.

Читайте також, чому Тараканівський форт вважають найстрашнішою історичною локацією України.

Під час написання матеріалу було використано джерела: видання та сайти Dw.com, Listverse, Вікіпедія.

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