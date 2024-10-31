Велесова ночь: происхождение и традиции "украинского Хэллоуина"

Велесова ночь - украинский праздник, который отмечается в ту же ночь, что и западный Хэллоуин, и имеет примерно такой же смысл. Откуда взялся этот праздник и с какими традициями и обрядами он связан?
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о традициях празднования Велесовой ночи у славян.
Велесова ночь является современным праздником, который своими корнями уходит в языческие обряды славян, в частности почитание бога Велеса. Этот день празднуют с 31 октября на 1 ноября, считая славянским аналогом Хэллоуину, тоже посвящен связи между мирами живых и мертвых.
Велес, по древним поверьям, был богом изобилия, покровителем скота и посредником между миром живых и мертвых. Как бог торговли и вдохновения, Велес напоминал римского Меркурия или греческого Гермеса, символизируя связь между земным миром и потусторонним миром.
В Велесову ночь считается, что Велес помогает душам предков возвращаться к живым, давая им возможность благословить своих потомков.
Готовясь к празднику, люди уделяют внимание очищению дома и украшению его символическими атрибутами. Традиционно наводят порядок в доме, принимают баню, оставляют для душ умерших чистый веник и воду.
Жилища украшают ветками рябины для защиты от злых сил. Также в домах ставят осенние атрибуты, такие как тыквы, яблоки и цветы, чтобы подчеркнуть связь с природой.
На пороге рассыпают соль, которая, по поверьям, защищает от злых духов. Все это создает атмосферу, благоприятную для чествования предков и защиты от нечисти.
Особым моментом Велесовой ночи есть ужин, где семья собирается за столом и оставляет пустое место для умерших родственников. Вспоминая своих предков с теплом и благодарностью, хозяева символически угощают души едой, раскладывая угощение у порога или во дворе.
Считается, что этой ночью предки могут вернуться к своим родственникам, чтобы поделиться мудростью и принести благословения. Заканчивают ужин словами прощания с просьбой к предкам оградить семью от беды.
Этот праздник не только позволяет почтить память об умерших, но и укрепить родственную связь.
Важным элементом праздника является костер, который разжигают на самой высокой точке вблизи дома, символизируя очищение и защиту. Одним из обрядов являются скачки через огонь для духовного очищения и восстановления связи с природой.
Также распространено хождение по раскаленным углям, что является символом силы духа и выносливости. Эти обряды напоминают нам об уважительном отношении к огню как к живой стихии, очищающей и защищающей. Огонь в эту ночь выполняет роль проводника, указывая духам путь к дому своих отпрысков.
Велесова ночь славится своими гаданиями и волшебными приметами. Девушки бросали каштаны в огонь, чтобы узнать об отношениях с любимым: если каштаны оставались вместе, это сулило счастливое будущее.
Популярным было также гадание с помощью тыквы или угля. Во снах, увиденных в эту ночь, видели знаки от предков, дававших наставления или предупреждения.
Велесова ночь сохраняет дух единения с предками и природой, позволяя проникнуть в мир загадочных символов и магических обрядов, оживляющих старинные традиции наших предков.
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При написании материала использовались следующие источники: издания Vikna.tv, Visit Ukraine, Википедия.