Як зробити 5 найкращих костюмів на Хелловін: креативні ідеї та покрокові інструкції

Хелловін - це не лише свято жахів, але й можливість проявити свою креативність і фантазію, створюючи вражаючі костюми. Незалежно від того, чи плануєте ви відвідування вечірки, чи просто хочете порадувати дітей, оригінальний костюм завжди приверне увагу.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, як створити 5 найкращих костюмів на Хелловін своїми руками. Ці прості та веселі ідеї підійдуть як для дорослих, так і для дітей.