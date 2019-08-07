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Вел себя неприлично: на набережной одного из курортов иностранцу сломали челюсть

STYLERЖизнь    07.08.2019 - 16:18
Вел себя неприлично: на набережной одного из курортов иностранцу сломали челюсть
В Скадовском районе избили иностранца (Коллаж РБК-Украина)

Иностранного гражданина сначала пытались успокоить словами

В Скадовском районе, на набережной одного из курортных городков, жестоко проучили иностранца, который неприлично вел себя в ночном клубе. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления полиции в Херсонской области.

Как выяснили сотрудники полиции, потерпевший, 33-летний иностранный гражданин, находился в одном из ночных клубов, где выпивал алкогольные напитки. Под воздействием алкоголя, он начал вести себя неадекватно – приставал к посетительницам клуба, хватал их за ягодицы.

Ему сделали замечание, но мужчина их проигнорировал. Тогда оскорбленная девушка пожаловалась своему 28-летнему спутнику. Он вывел иностранца из здания ночного клуба на набережную, где между мужчинами произошла сначала ссора, а потом завязалась драка. Иностранец получил серьезные повреждения – врачи диагностировали у него перелом челюсти.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.122 (Нанесение телесных повреждений средней степени тяжести). При этом иностранный гражданин, получив необходимую медицинскую помощь, отказался от претензий и вернулся через несколько дней в свою страну.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что туристы ввязались в драку с полицией на Французском бульваре в Одессе.

А также рассказывали о том, что у комбата киевской полиции случился психоз в Одессе и он устроил жуткий дебош.

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