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Массовая драка и выстрелы: побоище на улицах Днепра сняли на видео

STYLERЖизнь    31.07.2019 - 16:05
Массовая драка и выстрелы: побоище на улицах Днепра сняли на видео
Фото: коллаж РБК-Украина

Агрессивные неадекваты избили несколько человек в Днепре на Солнечном

В Днепре произошла массовая драка на улицах жилмассива Солнечный средь бела дня. Трое агрессивных молодых людей по неизвестной причине решили устроить побоище, и нападали на случайных прохожих. Видео инцидента опубликовал в сети один из местных пабликов. (Внимание, присутствуют сцены насилия и звучат нецензурные выражения.)

Кадры были сняты случайным свидетелем. Автор ролика отмечает, что незадолго до начала стычек были слышны выстрелы.  

Молодчики избили минимум троих человек, а четвертый мужчина спасся бегством. Добавим, что двое из пострадавших из-за сильных травм остались на асфальте до приезда "скорой".

 

В Днепре произошла массовая драка на жилмассиве Солнечный (Фото: скрин)

Сами хулиганы также гонялись за людьми через проезжую часть, не смотря на вполне оживленное движение транспорта. 

Что стало причиной драк - не ясно. Как предположил очевидец, начало конфликта положило избиение мужчины около киоска на остановке.

Через некоторое время трое агрессивных мужчин просто ушли - патрульные полицейские, прибывшие на место происшествия, не успели их задержать.  

Детали и подробности инцидента выясняются.

 Видео: YouTube / Днепр Инфо

Как сообщалось ранее, недавно в центре Киева на детской площадке девушки устроили массовую драку. Конфликт сняли на видео, после чего ролик попал в интернет, вызвав горячие споры пользователей сети. 

Также мы писали о том, что в Ровно 30 мужчин устроили драку и стрельбу под школой.

Напомним, что в июне произошла массовая драка под Николаевом между жителями села Котлярово и таксистами, в которой всего принимало участие около 150 человек. Отметим, что и так мрачную картину побоища 8 июня омрачили еще и странные действия дорожных патрульных из соседней Херсонской области, которые вообще не вмешивались в происходящее.

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