Комбат патрульной полиции Киева устроил дебош в Одессе: детали инцидента (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

У офицера патрульной полиции произошел нервный срыв, объяснили коллеги

В Одессе в приморском районе командир Киевского батальона полиции Антон Сидоренко учинил пьяный дебош в одном из кафе и устроил драку. Офицера в неадекватном состоянии задержали правоохранители, и сейчас он находится в больнице, проходя обследования для установления его состояния и причины такого поведения. Об этом пишут местные СМИ.

Также в сети опубликовано видео задержания комбата. Одессит Николай Романовский на своей Facebook-странице выложил ролик, на кадрах которого видно, как мужчина говорит всякие бессвязные фразы и ругается.

Командир Киевского батальона полиции Антон Сидоренко (Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

По словам очевидцев происшествия, мужчина скорее всего был пьян или находился под действием наркотиков. Сидоренко отдыхал в местном заведении, и через некоторое время стал буянить и проявлять агрессию. Люди испугались и позвонили в полицию, а также вызвали "скорую".

Прибывшие правохранители надели на него наручники и забрали в участок.

Видео с Facebook-страницы Николая Романовского

Как отмечается, Сидоренко Антон Вадимович является командиром батальона №4 полка №2 управления столичной патрульной полиции. Его отправили в Управление патрульной полиции Одесской области якобы после коррупционного скандала и реорганизации местного управления.

У Сидоренко произошло психическое расстройство, объяснили в пресс-службе патрульной полиции.

Офицер полиции Антон Сидоренко устроил пьяный дебош в Одессе (Фото с Facebook-страницы Николая Романовского)

У офицера-дебошира взяли анализы, и предварительно было установлено, что в его организме не нашли наркотических и психотропных веществ.

В полиции рассказали, что Антон Сидоренко в патрульной полиции несет службу с самого начала ее создания - с 2015 года.

"Антон стал частью тех важных позитивных изменений в правоохранительной системе. С первых дней в полиции он показал себя как настоящий лидер, тот, с кого можно брать пример и на кого равняться. Это патрульный полицейский, который, не жалея своих сил и не считаясь с личным временем, всегда на страже справедливости и правопорядка. Спасенные жизни, задержанные правонарушители, возвращенные большие средства владельцу, организованная работа в роте, батальоне, личная ответственность за выбранный путь служить украинскому народу - все это об Антоне", - говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции.

Коллеги характеризуют Антона как одного из лучших работников, который неоднократно поощрялся руководством за высокие достижения в службе и ни разу не привлекался к дисциплинарной ответственности. Он был награжден ведомственным поощрительным отличием-нагрудным знаком "За отличие в службе".

"Сейчас в сети ширится вырванное из контекста отрицательное видео с участием Антона Сидоренко, а именно - тот момент, когда ему стало плохо. Сообщаем, что вчера у Антона произошел психическое расстройство (приступ). Коллеги вовремя вызвали скорую и оказали всю необходимую помощь. Сейчас Антон находится в больнице и проходит все необходимые обследования для установления его состояния и причины такого поведения... Призываем общественность не распространять фейковую информацию о событии, которое произошло с Антоном. Сейчас все обстоятельства этого происшествия выясняются! Спасибо за понимание!", - призвали правоохранители.

Как сообщалось ранее, недавно в Николаеве бывшие нацгвардейцы устроили пьяный дебош в одном из кафе и избили полицейского. В результате инцидента пострадавшего пришлось доставить в больницу.

Также мы писали о том, что недавно под Винницей сотрудники полиции издевались над задержанным мужчиной. Его били дубинкой и заставили приседать в отделении полиции. В сети показали видео инцидента.