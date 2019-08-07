Вів себе непристойно: на набережній одного з курортів іноземцю зламали щелепу

У Скадовському районі побили іноземця (Колаж РБК-Україна)

Іноземного громадянина спочатку намагалися заспокоїти словами

У Скадовському районі, на набережній одного з курортних містечок, жорстоко провчили іноземця, який непристойно поводився в нічному клубі. Про це повідомили в прес-службі Головного управління поліції в Херсонській області.

Як з'ясували співробітники поліції, потерпілий, 33-річний іноземний громадянин, знаходився в одному з нічних клубів, де випивав алкогольні напої. Під впливом алкоголю, він почав вести себе неадекватно – чіплявся до відвідувачок клубу, хапав їх за сідниці.

Йому зробили зауваження, але чоловік їх проігнорував. Тоді ображена дівчина поскаржилася своєму 28-річному супутнику. Він вивів іноземця з будівлі нічного клубу на набережну, де між чоловіками сталася спочатку сварка, а потім зав'язалася бійка. Іноземець отримав серйозні пошкодження – лікарі діагностували у нього перелом щелепи.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 122 (Нанесення тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості). При цьому іноземний громадянин, отримавши необхідну медичну допомогу, відмовився від претензій і повернувся через кілька днів у свою країну.

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