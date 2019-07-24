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Туристы ввязались в драку с полицией на Французском бульваре в Одессе: детали

STYLERЖизнь    24.07.2019 - 09:32
Туристы ввязались в драку с полицией на Французском бульваре в Одессе: детали
В Одессе туристы побили полицейских (Коллаж РБК-Украина)

Двух полицейских пришлось госпитализировать после конфликта

Отдыхающие в Одессе весело покутили на детской площадке, а потом ввязались в драку с полицейскими и даже отправили их на больничную койку. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на управление патрульной полиции в Одесской области.

Инцидент произошел на Французском бульваре. В патрульную полицию около полуночи позвонили возмущенные жители и сообщили, что на детской площадке неизвестные мужчины распивают алкогольные напитки и сильно шумят – кричат, используют нецензурные выражения.

На место прибыла машина патрульной полиции. Они сделали замечание отдыхающим и попросили их успокоиться. Однако компания не отреагировала и стала вести себя еще более агрессивно.

На помощь патрульным полицейским прибыл наряд одной из охранных фирм. Они рассказали, что эта компания не впервые тут собирается и ранее от жильцов дома уже поступали жалобы.

"Сегодня ночью несколько человек из вышеназванной группы "отдыхающих" начали выражать свое недовольство действиями правоохранителей, провоцировать на конфликт и начали драку. Совместными усилиями был задержан главный зачинщик конфликта", - сообщили в полиции.

Мужчину задержали по статье 208 УПК и сообщили ему о подозрении по ч.2 ст.345 Уголовного Кодекса Украины (сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей). Также инкриминируется статья об умышленном нанесении телесных повреждений полицейскому.

От действий дебоширов пострадали двое полицейских – на данный момент они госпитализированы и проходят лечение.

Напомним, ранее мы писали о том, что две девочки-подростка устроили драку с полицейскими и врачами скорой помощи в Боярке.

А также мы рассказывали о том, что в Николаеве военный занимался грабежом на мопеде.

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