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Вегани зацінять. Тримайте рецепт шоколадного пирога без яєць і молока

Як приготувати веганський шоколадний пиріг (фото: pixabay)
Автор: Наталя Коваль

Молоко і яйця - необов'язкові інгредієнти для приготування смачного пирога. Справжню смакоту можна приготувати з інших продуктів, які підходять і для веганів.

Як приготувати неймовірно смачний веганський шоколадний пиріг, розповіли в популярному французькому виданні Sante Plus.

Інгредієнти

Щоб приготувати смачний шоколадний пиріг, вам знадобляться:

Глазур:

суміш залийте водою кімнатної температури.

Раніше ми пояснювали, чим можна замінити яйця у випічці.

Також ми розповідали, як приготувати веганський яблучний пиріг.

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