Вегани зацінять. Тримайте рецепт шоколадного пирога без яєць і молока

Молоко і яйця - необов'язкові інгредієнти для приготування смачного пирога. Справжню смакоту можна приготувати з інших продуктів, які підходять і для веганів.
Як приготувати неймовірно смачний веганський шоколадний пиріг, розповіли в популярному французькому виданні Sante Plus.
Щоб приготувати смачний шоколадний пиріг, вам знадобляться:
Глазур:
суміш залийте водою кімнатної температури.
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