Яблучний пиріг "з нічого": копійчаний рецепт смакоти

Яблучний пиріг можна приготувати буквально "з нічого". Там точно нема яєць, молока чи масла, тому така смакота підійде веганам.

Складники:

Вода - 200 мл

Рослинна олія - 60 мл

Цукор - 40-140 г (за смаком та солодкістю яблук)

Сіль - хороша дрібка

Борошно - 220 г

Розпушувач - 1,5 ч. л.

Яблука - 3-4 шт.

Ванільний цукор - за смаком

Покрокове приготування

Вилийте в миску воду, олію, цукор, сіль. Все змішайте.

Додайте просіяне борошно з розпушувачем.

Змішайте все вінчиком, поки тісто не стане однорідним. Відставте тісто й займіться яблуками.

Помийте фрукти й поріжте кубиками. Пересипте яблука до тіста і добре перемішайте.

Змастіть вашу форму олією, й перекладіть туди нашу суміш з яблук і тіста.

Спресуйте тісто, щоб не було порожнин. Зверху можна присипати ванільним цукром.

Поставте в розігріту до 180 градусів духовку.

Коли пиріг охолоне, його можна діставати з форми й куштувати.