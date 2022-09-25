Яблучний пиріг "з нічого": копійчаний рецепт смакоти
Яблучний пиріг можна приготувати буквально "з нічого". Там точно нема яєць, молока чи масла, тому така смакота підійде веганам.
Рецептом поділилися на YouTube-каналі КІІТ.
Складники:
- Вода - 200 мл
- Рослинна олія - 60 мл
- Цукор - 40-140 г (за смаком та солодкістю яблук)
- Сіль - хороша дрібка
- Борошно - 220 г
- Розпушувач - 1,5 ч. л.
- Яблука - 3-4 шт.
- Ванільний цукор - за смаком
Покрокове приготування
Вилийте в миску воду, олію, цукор, сіль. Все змішайте.
Додайте просіяне борошно з розпушувачем.
Змішайте все вінчиком, поки тісто не стане однорідним. Відставте тісто й займіться яблуками.
Помийте фрукти й поріжте кубиками. Пересипте яблука до тіста і добре перемішайте.
Змастіть вашу форму олією, й перекладіть туди нашу суміш з яблук і тіста.
Спресуйте тісто, щоб не було порожнин. Зверху можна присипати ванільним цукром.
Поставте в розігріту до 180 градусів духовку.
Коли пиріг охолоне, його можна діставати з форми й куштувати.
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