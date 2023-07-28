Веганы заценят. Держите рецепт шоколадного пирога без яиц и молока

Молоко и яйца - необязательные ингредиенты для приготовления вкусного пирога. Невероятную вкуснятину можно приготовить из других продуктов, которые подходят и для веганов.
Как приготовить невероятно вкусный веганский шоколадный пирог, рассказали в популярном французском издании Sante Plus.
Чтобы приготовить вкусный шоколадный пирог, вам понадобятся:
Глазурь:
смесь залейте водой комнатной температуры.
Раньше мы объясняли, чем можно заменить яйца в выпечке.
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