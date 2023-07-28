RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Веганы заценят. Держите рецепт шоколадного пирога без яиц и молока

Как приготовить веганский шоколадный пирог (фото: pixabay)
Автор: Наталия Коваль

Молоко и яйца - необязательные ингредиенты для приготовления вкусного пирога. Невероятную вкуснятину можно приготовить из других продуктов, которые подходят и для веганов.

Как приготовить невероятно вкусный веганский шоколадный пирог, рассказали в популярном французском издании Sante Plus.

Ингредиенты

Чтобы приготовить вкусный шоколадный пирог, вам понадобятся:

Глазурь:

смесь залейте водой комнатной температуры.

Раньше мы объясняли, чем можно заменить яйца в выпечке.

Также мы рассказывали, как приготовить веганский яблочный пирог.

Читайте РБК-Украина в Google News
продуктирецепи