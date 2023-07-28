Вегани зацінять. Тримайте рецепт шоколадного пирога без яєць і молока

Молоко і яйця - необов'язкові інгредієнти для приготування смачного пирога. Справжню смакоту можна приготувати з інших продуктів, які підходять і для веганів.

Як приготувати неймовірно смачний веганський шоколадний пиріг, розповіли в популярному французькому виданні Sante Plus.

Інгредієнти

Щоб приготувати смачний шоколадний пиріг, вам знадобляться:

борошно - 100 г

цукор або фруктоза - 150 г

какао - 3 ст. л.

вода - 250 мл

олія - 4 ст. л.

ванільний цукор - 10 г

сода - 1 ч. л.

оцет - 3 ч. л.

Глазур:

цукор або фруктоза - 3 ст. л.

вода - 50 мл

какао - 2 ст. л.

олія - 20 г

Як готувати

Спочатку потрібно просіяти борошно та какао в миску. Додайте цукор та ваніль, ретельно перемішайте. Далі суміш залийте водою кімнатної температури.

Також додайте олію та перемішайте до однорідної маси. Потім погасіть соду оцтом та додайте до тіста, знову змішайте.

Після цього налийте тісто в деко, поставте в духовку та випікайте 40 хвилин при температурі 170 градусів.

За 10 хвилин до готовності пирога, візьміться за приготування глазурі.Налийте воду в каструлю, додайте цукор, поставте на плиту та доведіть до кипіння.

Потім до суміші додайте какао та олію. Помішуйте глазур на середньому вогні протягом двох хвилин.

Після приготування глазурі переконайтеся, що пиріг готовий. Для цього проткніть зубочисткою пиріг. Якщо пиріг готовий, зубочистка витягнеться легко та буде сухою.