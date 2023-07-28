Веганы заценят. Держите рецепт шоколадного пирога без яиц и молока

Молоко и яйца - необязательные ингредиенты для приготовления вкусного пирога. Невероятную вкуснятину можно приготовить из других продуктов, которые подходят и для веганов.

Как приготовить невероятно вкусный веганский шоколадный пирог, рассказали в популярном французском издании Sante Plus.

Ингредиенты

Чтобы приготовить вкусный шоколадный пирог, вам понадобятся:

мука - 100 г

сахар или фруктоза - 150 г

какао - 3 ст. л.

вода - 250 мл

растительное масло - 4 ст. л.

ванильный сахар - 10 г

сода - 1 ч. л.

уксус - 3 ч. л.

Глазурь:

сахар или фруктоза - 3 ст. л.

вода - 50 мл

какао - 2 ст. л.

растительное масло - 20 г

Как готовить

Сначала нужно просеять муку и какао в миску. Добавьте сахар и ваниль, тщательно перемешайте. Затем смесь залейте водой комнатной температуры.

Добавьте масло и перемешайте до однородной массы. Затем погасите соду уксусом и добавьте к тесту, снова смешайте.

Затем налейте тесто в противень, поставьте в духовку и выпекайте 40 минут при температуре 170 градусов.

За 10 минут до готовности пирога, возьмитесь за приготовление глазури. Налейте воду в кастрюлю, добавьте сахар, поставьте на плиту и доведите до кипения.

Затем в смесь добавьте какао и масло. Помешивайте глазурь на среднем огне в течение двух минут.

После приготовления глазури убедитесь, что пирог готов. Для этого проткните зубочисткой тесто. Если оно готово, зубочистка легко вытянется и будет сухой.