Веганы заценят. Держите рецепт шоколадного пирога без яиц и молока
Молоко и яйца - необязательные ингредиенты для приготовления вкусного пирога. Невероятную вкуснятину можно приготовить из других продуктов, которые подходят и для веганов.
Как приготовить невероятно вкусный веганский шоколадный пирог, рассказали в популярном французском издании Sante Plus.
Ингредиенты
Чтобы приготовить вкусный шоколадный пирог, вам понадобятся:
- мука - 100 г
- сахар или фруктоза - 150 г
- какао - 3 ст. л.
- вода - 250 мл
- растительное масло - 4 ст. л.
- ванильный сахар - 10 г
- сода - 1 ч. л.
- уксус - 3 ч. л.
Глазурь:
- сахар или фруктоза - 3 ст. л.
- вода - 50 мл
- какао - 2 ст. л.
- растительное масло - 20 г
Как готовить
Сначала нужно просеять муку и какао в миску. Добавьте сахар и ваниль, тщательно перемешайте. Затем смесь залейте водой комнатной температуры.
Добавьте масло и перемешайте до однородной массы. Затем погасите соду уксусом и добавьте к тесту, снова смешайте.
Затем налейте тесто в противень, поставьте в духовку и выпекайте 40 минут при температуре 170 градусов.
За 10 минут до готовности пирога, возьмитесь за приготовление глазури. Налейте воду в кастрюлю, добавьте сахар, поставьте на плиту и доведите до кипения.
Затем в смесь добавьте какао и масло. Помешивайте глазурь на среднем огне в течение двух минут.
После приготовления глазури убедитесь, что пирог готов. Для этого проткните зубочисткой тесто. Если оно готово, зубочистка легко вытянется и будет сухой.
Также по желанию вы можете посыпать поверхность пирога измельченными орешками. Готово!
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