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Веганы заценят. Держите рецепт шоколадного пирога без яиц и молока

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Пятница 28 июля 2023 18:11
Веганы заценят. Держите рецепт шоколадного пирога без яиц и молока Как приготовить веганский шоколадный пирог (фото: pixabay)
Автор: Наталия Коваль

Молоко и яйца - необязательные ингредиенты для приготовления вкусного пирога. Невероятную вкуснятину можно приготовить из других продуктов, которые подходят и для веганов.

Как приготовить невероятно вкусный веганский шоколадный пирог, рассказали в популярном французском издании Sante Plus.

    Ингредиенты

    Чтобы приготовить вкусный шоколадный пирог, вам понадобятся:

    • мука - 100 г
    • сахар или фруктоза - 150 г
    • какао - 3 ст. л.
    • вода - 250 мл
    • растительное масло - 4 ст. л.
    • ванильный сахар - 10 г
    • сода - 1 ч. л.
    • уксус - 3 ч. л.

    Глазурь:

    • сахар или фруктоза - 3 ст. л.
    • вода - 50 мл
    • какао - 2 ст. л.
    • растительное масло - 20 г

    Как готовить

    Сначала нужно просеять муку и какао в миску. Добавьте сахар и ваниль, тщательно перемешайте. Затем смесь залейте водой комнатной температуры.

    Добавьте масло и перемешайте до однородной массы. Затем погасите соду уксусом и добавьте к тесту, снова смешайте.

    Затем налейте тесто в противень, поставьте в духовку и выпекайте 40 минут при температуре 170 градусов.

    За 10 минут до готовности пирога, возьмитесь за приготовление глазури. Налейте воду в кастрюлю, добавьте сахар, поставьте на плиту и доведите до кипения.

    Затем в смесь добавьте какао и масло. Помешивайте глазурь на среднем огне в течение двух минут.

    После приготовления глазури убедитесь, что пирог готов. Для этого проткните зубочисткой тесто. Если оно готово, зубочистка легко вытянется и будет сухой.

    Также по желанию вы можете посыпать поверхность пирога измельченными орешками. Готово!

    Раньше мы объясняли, чем можно заменить яйца в выпечке.

    Также мы рассказывали, как приготовить веганский яблочный пирог.

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