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Ведущая "Танцев" Онуфрийчук официально вышла замуж за миллионера через 8 месяцев после свадьбы

Новина українською →
Киев, Четверг 11 ноября 2021 18:18
Ведущая "Танцев" Онуфрийчук официально вышла замуж за миллионера через 8 месяцев после свадьбы Фото: Иванна Онуфрийчук и Алмаз (instagram.com/ivannaonufriichuk)
Автор: Роман Мирончук

Иванна Онуфрийчук официально вышла замуж за казахского миллионера Алмаза. В феврале пара сыграла свадьбу на Мальдивах, но официально они расписаны не были. Сегодня, 11 ноября, влюбленные расписались в Украине.

Об этом событии украинская телеведущая рассказала в Instagram.

На прошлой неделе возлюбленный Иванны прилетел в Украину из Швейцарии. Все думали, что его приезд приурочен к вечеру на "Танцах со звездами", но оказалось, что была куда более важная причина.

Ведущая &quot;Танцев&quot; Онуфрийчук официально вышла замуж за миллионера через 8 месяцев после свадьбы

Иванна Онуфрийчук вышла замуж (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)

Ночь торжественной церемонией Иванна провела в 5-звездочном отеле в центре города с видом на Днепр, а в день заключения брака ей во второй раз устроили утро невесты.

Ведущая &quot;Танцев&quot; Онуфрийчук официально вышла замуж за миллионера через 8 месяцев после свадьбы

Иванна Онуфрийчук вышла замуж (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)

Для росписи она надела новое свадебное платье. Под венец Онуфрийчук шла в пышном платье с длинным шлейфом. Место росписи было украшено любимыми цветами ведущей - красными розами, из которых ей составили букет невесты.

Ведущая &quot;Танцев&quot; Онуфрийчук официально вышла замуж за миллионера через 8 месяцев после свадьбыВедущая &quot;Танцев&quot; Онуфрийчук официально вышла замуж за миллионера через 8 месяцев после свадьбы

Иванна Онуфрийчук (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)

Иванна и Алмаз познакомились в Испании. После этого на протяжении года они общались по телефону. После начала серьезных отношений через несколько месяцев бизнесмен сделал ей предложение.

Ведущая &quot;Танцев&quot; Онуфрийчук официально вышла замуж за миллионера через 8 месяцев после свадьбыВедущая &quot;Танцев&quot; Онуфрийчук официально вышла замуж за миллионера через 8 месяцев после свадьбы

Иванна Онуфрийчук и Алмаз (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)

Телеведущая рассказывала, что на свадьбу на Мальдивах Алмаз потратил все деньги, которые откладывал на большую квартиру в Швейцарии. Точную сумму она не назвала, но это якобы меньше миллиона долларов.

Напомним, Иванна Онуфрийчук рассказала о трагедии в семье.

Мы также писали о том, что появились красивые фото со свадьбы известного украинского дирижера Оксаны Лынив.

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Танцы со звездами свадьба
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