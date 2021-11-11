Ведущая "Танцев" Онуфрийчук официально вышла замуж за миллионера через 8 месяцев после свадьбы
Иванна Онуфрийчук официально вышла замуж за казахского миллионера Алмаза. В феврале пара сыграла свадьбу на Мальдивах, но официально они расписаны не были. Сегодня, 11 ноября, влюбленные расписались в Украине.
Об этом событии украинская телеведущая рассказала в Instagram.
На прошлой неделе возлюбленный Иванны прилетел в Украину из Швейцарии. Все думали, что его приезд приурочен к вечеру на "Танцах со звездами", но оказалось, что была куда более важная причина.
Иванна Онуфрийчук вышла замуж (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)
Ночь торжественной церемонией Иванна провела в 5-звездочном отеле в центре города с видом на Днепр, а в день заключения брака ей во второй раз устроили утро невесты.
Иванна Онуфрийчук вышла замуж (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)
Для росписи она надела новое свадебное платье. Под венец Онуфрийчук шла в пышном платье с длинным шлейфом. Место росписи было украшено любимыми цветами ведущей - красными розами, из которых ей составили букет невесты.
Иванна Онуфрийчук (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)
Иванна и Алмаз познакомились в Испании. После этого на протяжении года они общались по телефону. После начала серьезных отношений через несколько месяцев бизнесмен сделал ей предложение.
Иванна Онуфрийчук и Алмаз (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)
Телеведущая рассказывала, что на свадьбу на Мальдивах Алмаз потратил все деньги, которые откладывал на большую квартиру в Швейцарии. Точную сумму она не назвала, но это якобы меньше миллиона долларов.
Напомним, Иванна Онуфрийчук рассказала о трагедии в семье.
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