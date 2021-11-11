Ведуча "Танців" Онуфрійчук офіційно вийшла заміж за мільйонера через 8 місяців після весілля

Іванна Онуфрійчук офіційно вийшла заміж за казахського мільйонера Алмаза. У лютому пара зіграла весілля на Мальдівах, але офіційно вони розписані не були. Сьогодні, 11 листопада, закохані розписалися в Україні.

Минулого тижня коханий Іванни прилетів в Україну зі Швейцарії. Всі думали, що його приїзд приурочений до вечора на "Танцях з зірками", але виявилося, що була куди більш важлива причина.

Іванна Онуфрійчук вийшла заміж (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)

Ніч урочистою церемонією Іванна провела в 5-зірковому готелі в центрі міста з видом на Дніпро, а в день укладення шлюбу їй вдруге влаштували ранок нареченої.

Іванна Онуфрійчук вийшла заміж (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)

Для розпису вона одягла нову весільну сукню. Під вінець Онуфрійчук йшла в пишній сукні з довгим шлейфом. Місце розпису було прикрашено улюбленими квітами ведучої - червоними трояндами, з яких їй склали букет нареченої.

Іванна Онуфрійчук (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)

Іванна і Алмаз познайомилися в Іспанії. Після цього протягом року вони спілкувалися телефоном. Після початку серйозних відносин через кілька місяців бізнесмен зробив їй пропозицію.

Іванна Онуфрійчук та Алмаз (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)

Телеведуча розповідала, що на весілля на Мальдівах Алмаз витратив всі гроші, які відкладав на велику квартиру в Швейцарії. Точну суму вона не назвала, але це нібито менше мільйона доларів.