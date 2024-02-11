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Ведучий телемарафону Орест Дрималовський розповів, як проходять його перші дні у ЗСУ

Орест Дрималовський (фото: instagram.com/drymalovsky)
Автор: Юлія Любченко

Орест Дрималовський в ефірі телемарафону заявив, що йде на фронт, а тепер чоловік розповів, як проходять його перші дні на війні.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль ведучого.

Орест Дрималовський розповів, як проходять його перші дні у ЗСУ

Рішення Ореста було досить неочікуваним для всієї країни, оскільки він на постійній основі виходив в ефір заради того, щоб розповісти глядачам останні новини. Та один з таких ефірів став для нього особливим. 

Дрималовський заявив, що він проходив військову підготовку та вже готовий захищати країну на фронті. 

Наразі ведучий, а тепер ще й військовий вже тиждень є частиною лав Збройних Сил України та ділиться враженнями. 

"Перший тиждень у ЗСУ. Атмосфера - братерство. Жодної зневаги до новобранців. Бойові сержанти, бойові офіцери. Дехто після поранень. Навчають не для галочки у журналі. Тільки те, що потрібно. Те, що справді рятує життя!, - заувжив Орест.

Також ведучий показав фото зі своєї бази, де засвітив побратимів та собаку. 

Скриншоти

"Хтось запитував про їжу. Ситно, смачно і завжди вчасно. Про кожного солдата дбають, як про власного сина. Вже вивчив присягання десантника. Не вивчив імен усіх побратимів. Не впевнений, що зможу -  їх дуже багато", - каже Дрималовський. 

"Це прості люди. Будівельники, фінансисти, вчителі, офіціанти, вчорашні бармени, барбери та навіть браконьєри. Усі дуже різні. Але єдині в одному - у готовності захищати свій дім, своїх батьків, дружин і дітей",- розповідає теперішній військовослужбовець.

Також ведучий наголосив на важливості допомагати йому та іншим захисникам. 

"Допомагайте нам. Обіймаю і надсилаю трохи морозного холоду у ваші теплі домівки", завершив свою розповідь Орест.

Орест Дрималоаський (фото:  instagram.com/drymalovsky)

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