Український священик, який 22 роки носить протези, зворушливо підтримав військового (фото)

Володимир Бойчук втратив кінцівки на фронті, тому зараз вчиться ходити із протезами.

Священик приїхав до військового, аби передати йому Йорданську воду. До того ж сам Іван Теремко вже 22 роки носить протези і увесь цей час служить у храмі Архістратига Михаїла у селі Глушків.

Священник поділився своїм досвідом життя та підтримав військового.

"Попереду у Володимира тяжка праця і витримка. Він справиться!" - написав Іван Теремко.

У коментарях односельчани написали словами подяки та захоплення священнослужителем:

Завжди захоплювалася отче вашою силою волі, любов'ю до життя і людей

Ви просто молодець. Хай Йорданська вода зцілить і оздоровить ваше здоров'я

Кріпіться хлопці ви найкращі, здоров'я вам

Особистий приклад є найбільш важливим у житті. Ніякі слова розради не допоможуть, якщо людина не була в подібній ситуації

Це дуже велика підтримка і відвага

Благородний вчинок зі сторони отця Івана

Священик з військовим (фото: facebook.com/Іван Теремко)

Яка трагедія сталась зі священиком

У перший день 2001 року трагедія сталася перед його 35–річчям. Під вечір отцю Івану зателефонував схвильований священик Дмитро Стефанюк, котрий не міг добратися до Чернелиці, і попросив виїхати йому назустріч кіньми.

Священнослужитель вирушив у дорогу, але знялася така хуртовина, якої ще ніколи йому не доводилося бачити. Коні по черево провалилися в болото, священик набрав повні черевики льодяної води, що кінцівки ніг аж примерзли до взуття.



Після доби блукань засніженими безлюдними полями його знайшли. Лікарі врятували його життя, але змушені були ампутувати ноги.

Іван Теремко (фото: facebook.com/Іван Теремко)