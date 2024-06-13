Ведучий Грубич розкрив правду про стосунки з Данилком, який хотів стати хрещеним його доньки

"Він плакав"

Грубич та Данилко товаришували, саме ведучий "відкрив" артиста на телебаченні. А коли донька артиста загинула, співак йому зателефонував.

"Він мені подзвонив, він плакав, він і Інна (дружина Грубича), тоді, коли не стало Олі. Він чомусь просив пробачення. У мене. Я кажу: "А за що?". Каже: "Я не знаю,я відчуваю", - пригадав ведучий.

"Він же ж хотів бути, він мав бути хрещеним батьком. А через зайнятість, через все, не вийшло. Але він, коли ми бачилися, він казав: "Як там моя Оля", - додав він.

Втім, це було майже 10 років тому. А нині ж Грубич та Данилко не спілкуються. Хоча ведучий щороку вітає артиста з днем народження.

"Я його 2 жовтня завжди вітаю з днем народження, він мені відповідає", - розповів Грубич й зазначив, що сам Данилко не вітає його зі святами.

"Я не можу сказати, що у нас спілкування. Я знаю:, поки ми живі він і я, у нас теплі почуття один до одного. І цього достатньо", - резюмував ведучий.

Що відомо про загибель доньки Грубича

Донька ведучого померла внаслідок травм, які отримала у жахливій аварії. 25 червня дівчина переходила дорогу пішохідним переходом біля станції метро, вона потрапила під машину.

Водій, який скоїв наїзд, втік. Ольга впала у кому, лікарі боролися за її життя, але врятувати її не вдалося.

Грубич та його родина (архівне фото: прес-служба 1+1)

"Минуло вже багато років, але цей біль не вщухає. Кажуть, якщо людина йде, треба позбутися речей. Ми з дружиною досі не вирішили, що робити з речами нашої дочки. Руки не піднімаються. Мабуть, коли мене вже не стане, там наведуть порядок", - розповідав Грубич у 2022 році.