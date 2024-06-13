Ведущий Грубич раскрыл правду об отношениях с Данилко, который хотел стать крестным его дочери

"Он плакал"

Грубич и Данилко дружили, именно ведущий "открыл" артиста на телевидении. А когда дочь артиста погибла, певец ему позвонил.

"Он мне позвонил, он плакал, он и Инна (жена Грубича), тогда, когда не стало Оли. Он почему-то просил прощения. У меня. Я говорю: "А за что?". Говорит: "Я не знаю, я чувствую ", - вспомнил ведущий.

"Он же хотел быть, он должен быть крестным отцом. А из-за занятости, из-за всего, не получилось. Но он, когда мы виделись, он говорил: "Как там моя Оля", - добавил он.

Впрочем, это было около 10 лет назад. А сейчас Грубич и Данилко не общаются. Хотя ведущий каждый год поздравляет артиста с днем рождения.

"Я его 2 октября всегда поздравляю с днем рождения, он мне отвечает", - рассказал Грубич и отметил, что сам Данилко не поздравляет его с праздниками.

"Я не могу сказать, что у нас общение. Я знаю: пока мы живы он и я, у нас теплые чувства друг к другу. И этого достаточно", - резюмировал ведущий.

Что известно о гибели дочери Грубича

Дочь ведущего умерла в результате травм, полученных в ужасной аварии. 25 июня девушка переходила дорогу по пешеходному переходу возле станции метро, она попала под машину.

Водитель, совершивший наезд, скрылся. Ольга впала в кому, врачи боролись за ее жизнь, но спасти ее не удалось.

Грубич и его семья (архивное фото: пресс-служба 1+1)

"Прошло уже много лет, но эта боль не утихает. Говорят, если человек уходит, нужно избавиться от вещей. Мы с женой до сих пор не решили, что делать с вещами нашей дочери. Руки не поднимаются. Видимо, когда меня уже не станет, там наведут порядок", - рассказывал Грубич в 2022 году.