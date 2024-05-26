Ведуча "Єдиних новин" похрестила 6-місячну доньку Агату і вперше показала її обличчя (фото)

Популярна українська ведуча 1+1 і телемарафону "Єдині новини" Наталя Островська похрестила доньку Агату, яка з’явилася на світ у листопаді минулого року. Також зірка вперше показала обличчя дівчинки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram телеведучої.

Як виглядає донька Наталії Островської

Так, знаменитість поділилася з прихильниками знімком з церкви, де проходило таїнство хрещення дівчинки.

На фото маленька Агата позує в білій сукні з візерунками.

Донька Наталії Островської (фото: instagram.com/nataliostrovska)

На додачу до цього, Островська розмістила свою архівну чорно-білу фотографію, на якій зображена в тому ж віці, що і її донька зараз.

Наталя поцікавилася у фанів, наскільки, на їхню думку, вони схожі.

Наталя Островська у дитинстві (фото: instagram.com/nataliostrovska)

Юзери відповіли

Користувачі мережі зазначили, що Агата дуже красива і є просто копію своєї матусі.