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Лілія Ребрик похрестила донечку Адель: зворушливі фото таїнства

Субота 11 травня 2024 18:05
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Лілія Ребрик похрестила донечку Адель: зворушливі фото таїнства Лілія Ребрик з родиною (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська телеведуча Лілія Ребрик, яка у березні втретє стала мамою, похрестила новонароджену доньку Аделіну. У соцмережах вона оприлюднила зворушливі кадри, зроблені під час таїнства.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Лілія Ребрик похрестила маленьку Адель

Церемонія відбулася у вузькому колі, як це зазвичай буває. Були присутні тільки батьки маленької Аделіни, її дві старші сестри та хрещені батьки, якими стали ведучий Анатолій Анатоліч та акторка Ірина Хоменко.

"Такі дні, як цей, я забираю у скарбничку своїх щасливих спогадів. Бо щастя - це миті, коли відчував повну гармонію і спокій. Це - люди, які були поруч. Це - весна, сонце і зелень навколо", - написала зірка.

Лілія Ребрик похрестила донечку Адель: зворушливі фото таїнства

Лілія Ребрик похрестила донечку Адель: зворушливі фото таїнства

Лілія Ребрик похрестила донечку Адель: зворушливі фото таїнства

Лілія Ребрик похрестила донечку Адель: зворушливі фото таїнства

Лілія Ребрик похрестила доньку Адель (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"І відчувати у темні часи таке світло всередині - надзвичайно цінно. Це був дуже теплий в усіх сенсах день. Дуже затишний. Дуже сімейний. Дуже НАШ день", - продовжила вона.

Також Ребрик додала, щоб хрещені батьки дівчинки не давали ангелу-охоронцю відволікатися ні на мить.

Реакція фанів

Прихильники й колеги Лілії привітали родину з такою подією, а Анатолій Анатоліч написав, що нарешті вони породичалися.

Лілія Ребрик похрестила донечку Адель: зворушливі фото таїнства

Лілія Ребрик похрестила донечку Адель: зворушливі фото таїнства

Лілія Ребрик похрестила донечку Адель: зворушливі фото таїнства

Лілія Ребрик похрестила донечку Адель: зворушливі фото таїнства

Лілія Ребрик похрестила донечку Адель: зворушливі фото таїнства

Лілія Ребрик похрестила доньку Адель (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

  • Вітаємо вашу родину з Хрещенням Аделіни! Хай росте здорова і щаслива ваша донечка!
  • Вітаю! ростіть здоровенькі і нехай ангел охоронець вас оберігає
  • Щирі вітання! Щасливої долі маленькій украіночці та всім вам
  • Божого захисту та щастя

Нагадаємо, Лілія Ребрик та її чоловік, хореограф Андрій Дикий, стали втретє батьками 15 березня. Дівчинку назвали Адель.

Цікаво, що ім'я малятка складається з літер, які є в іменах кожного члена їхньої сім'ї - Лілії, Андрія, Діани та Поліни (доньок зіркового сімейства).

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