"Ведьмак" разочаровал зрителей: перекручено и сопливо

20 декабря состоялась премьера сериала "Ведьмак" от Netflix. Все 8 серий уже можно смотреть онлайн. Многие фанаты жанра уже делятся своими ощущениями от просмотра картины, действия которой происходят в придуманном мире, где обитают всевозможные чудовищные существа, а также очень опасные монстры.

Но ведьмак Геральт и другие герои сериала впечатлили далеко не всех киноманов. Например, немалая часть юзеров жалуется на то, что сериал состоит только на 60% из того, что написано в книге Анджея Сапковского.

Однако это одна из самых безобидных претензий к создателям сериала "Ведьмак". Вот еще несколько гневных комментариев от тех людей, которые ожидали от создателей чего-то гораздо большего.

Я все думал, почему на главную роль выбрали этого перекачанного инфантильного мальчика? Так сериал же для домохозяек и девочек! Поэтому на роль взрослой Йеннифер выбрали девочку, которая с "взрослым", но инфантильным мальчиком-ведьмаком. Столько соплей… Прямо ужас! Собственно, это и есть весь сюжет: сопли, много соплей. Нет той оригинальной жестокости из книг, нет глубины сюжета, нет проработанных персонажей, вместо этого все скомкано, перекручено и сопливо.

Это что?! Настоящее, прошлое, давнее прошлое... И все одновременно. А потом будущее покажут?! Сериал для тех, кто видел оригинальный.

Такой треш… Ну вот прям чисто для фанав "Ведьмака", ибо я не читал книги, не играл в игру из этой серии, поэтому мне ничего не понятно. К четвертой серии только понял, что показывают разные временные ветки. Сюжета почти 0, напомнило "Властелина колец" - все куда-то бегут…

Не ожидал, что все будет так примитивно...

Ощущение, будто 30 серий впихнули в 8.

"Ведьмак" 1 сезон зрители оценили неоднозначно (Фото: netflix.com)

Смотрибельно. Неплохая история с дебильной реализацией. Из минусов: 1) Почему никто из солдат не носит щиты? Это вымышленный мир идиотов? 2) Почему так много чернокожих в славянском фентези? 3) Почему так тупо подбирали костюмеров? Почему все костюмы идиотские, а броня нильфгаардцев не только уступает в логичности цинтрийскому доспеху, но и в целом является просто нереальным картониумом, который пробивают мечи и кинжалы? В одной из серий Геральт пронзил нильфгаардца в доспехе, в нагрудную пластину без замаха или давления. Это что за доспех такой гениальный? От чего он защищает? От дождя? Личное ИМХО: 6 из 10 за попытку и вылизанную картинку. Больше добавить нечего.

Но, как справедливо отмечают те миллионы зрителей, кому сериал действительно понравился: на вкус и цвет…

Отметим, что съемки 2 сезона "Ведьмака" уже идут полным ходом. Продолжение киносаги должно выйти на экраны в 2020 году. Как рассказывают инсайдеры, творцы "Ведьмака" продлили сериал на третий сезон.

Телесериал "Ведьмак" снимался в таких странах, как Венгрия, Словакия, Австрия, Польша. Также некоторые сцены были отсняты в Африке.

Видео: Финальный трейлер сериала "Ведьмак" 1 сезон