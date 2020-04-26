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Не ведіться на фейки: родина Заворотнюк розповіла, що насправді відбувається з актрисою

STYLERПерсони    26.04.2020 - 12:21
Не ведіться на фейки: родина Заворотнюк розповіла, що насправді відбувається з актрисою
Анастасія Заворотнюк (Фото: facebook.com/Zavorotnyuk71)

Заворотнюк стала жертвою шахраїв

Анастасія Заворотнюк, якій восени діагностували злоякісну пухлину головного мозку, досі мовчить, відмовляючись коментувати ситуацію. Тим часом поширюються чутки про те, що Настя лікувалася певним препаратом.

Родичі актриси вирішили прояснити ситуацію, щоб неправдива інформація не поширювалася далі. Відповідний пост опублікований в соціальній мережі Instagram.

"Ми не даємо жодних коментарів і дякуємо всіх, хто ставиться до цього з розумінням. Але вважаємо своїм обов'язком звернути вашу увагу на наступну інформацію. Нам стали надходити запитання з приводу препарату Кейтруда (який, як пишуть, застосовує Анастасія) і його ефективності. Ми хочемо заявити, що не знайомі з цим препаратом і не можемо ні підтвердити, ні спростувати будь-які відомості про нього", - написано в повідомленні.

Родичі Анастасії Заворотнюк рекомендують бути обережними і, по можливості, перевіряти будь-яку інформацію, яка може якимось чином вплинути на здоров'я.

"Величезне спасибі всім, хто приходить на цю сторінку з добром, хто продовжує молитися за Настю і бажати одужання! Дякуємо всім нашим друзям! Ми дійсно відчуваємо вашу велику підтримку, вона дуже додає сил", - зазначено в пості.
Не ведіться на фейки: родина Заворотнюк розповіла, що насправді відбувається з актрисоюЗаворотнюк новини 2020 - сім'я розповіла про поширення фейку

Нагадаємо, що дочка Заворотнюк зробила відверте визнання про маму. Вона розповіла, що її мати дуже сильно їй допомогла подолати страх, який у неї виник після переїзду в США, де вона поступила в університет.

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