Нет вечному Путину: в Москве произошли жесткие задержания участников митинга (видео)

Сегодня, 15 июля, в центре Москвы на Тверской улице были задержаны десятки людей, которые участвовали в акции "Нет вечному Путину". Митинг был организован строителями, которые выступили против поправок к Конституции РФ.

Акция началась в 19:00 на Пушкинской площади. В ней принимали участие несколько сотен человек. Организаторы подавали заявку в мэрию города на проведения своего митинга, но ее не согласовали. Об этом сообщает "Радио Свобода".

После этого люди решили провести акцию в формате встречи граждан и сбора подписей. При этом участников акции предупреждали, что полиция может задерживать людей мотивируя это несогласованным митингом.

Так и произошло, через два часа после начала митинга, часть участников акции пошла по примыкающей к Пушкинской площади Тверской улице. Дорогу им пригородила полиция и ОМОН.

Людей начали задерживать. При этом в сети появилось видео, на котором видно, как правоохранители очень жестко задерживали людей. Многие из участников акции жалуются на травмы, которые им нанесли полицейские.

Видео жесткого задержания в центре Москвы вы можете посмотреть по этой ссылке.

В настоящий момент задержаны несколько десятков человек. Некоторые росСМИ говорят о 70, а кто-то и о сотне задержанных участников акции.

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