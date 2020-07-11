В России десятки тысяч протестующих восстали против Путина: скандируют "Свободу!" (видео)

Митинг в Хабаровске в РФ (фото: twitter.com)

На митинги в российском Хабаровске вышли до 35 тысяч протестующих

В России проводят многотысячные митинги с критикой действующей власти и требованием отставки президента Владимира Путина. Мероприятия в Хабаровске стали самыми массовыми акциями протеста на Дальнем Востоке за несколько лет - сегодня в них приняли участие до 35 000 человек.

Протестующие вышли на улицы и площади после ареста местного губернатора Сергея Фургала, которого обвиняют в покушениях на убийство и убийствах на Дальнем Востоке в 2004 - 2005 годах.

Сам чиновник не признает вину. Адвокаты губернатора уже заявили, что обжалуют решение суда. Об этом 11 июля передает Mash в своем Telegram-канале.

Местные жители огромными толпами вышли на поддержку руководителя региона.

Видео:: Митинги в Хабаровске стали самыми массовыми на российском Дальнем Востоке за последние годы

Протестующие считают, что обвинения против Фургала подстроены. Также митингующие говорят, что губернатор мешает правящей партии на Востоке РФ, так как не состоит в "Единой России" - что крайне редко для топ-чиновников в этой стране.

Сергей Фургал занимает должность губернатора Хабаровского края с сентября 2018 года. На выборах он баллотировался от партии ЛДПР и получил 70% голосов избирателей. Его оппонента, и на тот момент исполняющего обязанности губернатора Вячеслава Шпорта ("Единая Россия"), поддержали тогда 28% избирателей.

Как сообщают росСМИ, полиция не разгоняет протестующих и не применяет насилие, а люди их благодарят возгласами "Спасибо" и аплодисментами.

Митингующие выразили недоверие российскому президенту и скандируют "Путина - в отставку!", "Путин - вор".

Видео: В Хабаровске протестующие критикуют Путина и призывают уйти в отставку

Также протестующие кричат: "Свободу!" и "Позор Москве".

Стоит отметить, что точные данные о количестве участников митингов не известны, и по разным оценкам составляют от 10 до 35 тысяч человек. Для сравнения - в самом Хабаровске живут около 600 тысяч (по данным 2012-го).

Видео: Митинги в Хабаровске начались после ареста губернатора

В то же время согласно официальным данным МВД РФ, в Хабаровском крае "в несанкционированных массовых мероприятиях, организованных командой С.И. Фургала", приняли участие от 10 до 12 тысяч человек.

Протесты и митинги в Хабаровске (Фото: twitter.com/zimbru_khv)

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