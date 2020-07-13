В сети объяснили, как "русские скрепы" проигрывают украинским корням в Хабаровске

Протесты в Хабаровске (коллаж: РБК-Украина)

В сети рассказали, почему Украине есть дело до протестов в Хабаровске

В российском Хабаровске все выходные продолжались протесты против Путина после ареста губернатора Сергея Фургала. При этом в сети рассказали, какое украинцам есть дело к этим акциям в далеком регионе.

Если посмотреть на карту 1920 года, которой ровно 100 лет, то можно увидеть, что территория за 9 тысяч километров от Украины обозначена как "Государственная колония Украины". Она более известна как "Республика Зеленый Клин", сообщает "Новинарня".

Карта 1920 года (фото: novynarnia.com)

Каких-то сто лет назад украинцы Зеленого Клина даже принимали какие-то решения, чтобы считать Республику колонией свободной независимой демократической Украины.

Уже тогда в той Республике жили около 300 тысяч украинцев. Для сравнения: это как население Херсона, или Полтавы, или Чернигова, или три Славянска.

Новая Полтава, Малая Черниговка, Киевка, Львовка - это все населенные пункты под Хабаровском и Владивостоком. Потом пришли к власти красные и начали преследовать украинцев Зеленого Клина. Репрессии, ассимиляция, русификация сделали свое дело.

Протестующие могут не идентифицировать себя украинцами, ведь долгое время украинцам приходилось скрывать свою идентичность. Но дух свободы - как "код нации" - никуда не делся.

И вот теперь дадим ответ: а что нам к протестам против Путина в Хабаровске? Оказывается, есть что. И любое ослабление врага идет нам на пользу.

Так почему бы официальным лицам Украины не напомнить Кремлю о Зеленый Клин? Выразить обеспокоенность из-за событий в Хабаровске. Предостеречь от преследований этнических украинцев. Требовать большей автономии для целого края. Где-то троллить, где-то играть на слабостях, где-то поддерживать протесты. Это и есть элементы гибридной войны.

Если кто-то в России выступает с лозунгами "Москва, пошла вон!" и "Путин зассал!", то как нам не поддержать таких людей?

Большой репортаж из протестного Хабаровска опубликовал на своей странице в Facebook Роберт Хамидуллин. Посмотреть видео можно по этой ссылке.

Напомним, в России десятки тысяч протестующих восстали против Путина.

Ранее в Донецке начали снимать российские флаги.