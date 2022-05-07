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Вечная память герою: россияне убили на фронте еще одного украинского журналиста

Фото: На фронте погиб Максим Мединский (facebook com maxim medynskyi)
Автор: Людмила Жукова

На фронте погиб лейтенант ВСУ Максим Мединский. Он также был журналистом, который являлся примером отваги для многих украинцев.

О трагической новости сообщили на странице Facebook Болградского городского совета Одесской области.

"Не колеблясь ни на миг наш земляк начал защищать Украину еще в далеком 2014 году, когда Украина начала бороться за настоящую самостоятельность и независимость, выполняя свой военный и общественный долг. Никакие слова радости не смогут вернуть сына, мужа и отца, ни слова сочувствия его семье не омрачат боль и отчаяние, которые они чувствуют", - написали о погибшем воине.

Гибель Максима подтвердил и его отец – военный журналист Сергей Мединский.

"Наш ангел будет вечно защищать Украину в рядах небесных воинов", –написал отец героя.

На фронте погиб Максим Мединский (фото: facebook.com/Bolgradsovet)

Пока не сообщается, где и при каких обстоятельствах погиб Максим Мединский. Однако известно, что у него дома остались жена, дочь и родители.

Вот что писал Максим уже в феврале 2022 года.

"Если снова начнутся активные боевые действия, я, конечно, вернусь на войну. Совершенно готов сделать это в любой момент. Предстоит разобраться с работой, домашними вопросами и вперед. Бояться нормально, переживать о родных тоже. Но не уйти нельзя. А как иначе? Кто должен это сделать? Всегда есть что терять. Но важно не только бояться потерь, но и защищать свое. К сожалению, возможность обострения – это не сиюминутная ситуация, а та реальность, в которой мы живем", - писал Максим.

Как мы ранее сообщали, 18-летнему Вячеславу пришлось стать опекуном четверым братьям и сестрам.

Напомним, ранее мы писали о том, 15-летняя девочка с ранениями вывезла из Попасной четверых человек.

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