Вічна пам'ять герою: росіяни вбили на фронті ще одного українського журналіста

На фронті загинув лейтенант ЗСУ Максим Мединський. Він також був журналістом, який був прикладом відваги для багатьох українців.
Про трагічну новину повідомили на сторінці Facebook Болградської міської ради Одеської області.
"Не вагаючись ні на мить наш земляк почав захищати Україну ще в далекому 2014 році, коли Україна почала боротися за справжню самостійність і незалежність, виконуючи свій військовий і суспільний обов'язок. Ніякі слова радості не зможуть повернути сина, чоловіка і батька, ні слова співчуття його родині не затьмарять біль і відчай, які вони відчувають", - написали про загиблого воїна.
Загибель Максима підтвердив і його батько-військовий журналіст Сергій Мединський.
"Наш ангел буде вічно захищати Україну в лавах небесних воїнів", –написав батько героя.
Поки не повідомляється, де і за яких обставин загинув Максим Мединський. Однак відомо, що у нього вдома залишилися дружина, дочка і батьки.
Ось що писав Максим вже в лютому 2022 року.
"Якщо знову почнуться активні бойові дії, я, звичайно, повернуся на війну. Абсолютно готовий зробити це в будь-який момент. Належить розібратися з роботою, домашніми питаннями і вперед. Боятися нормально, переживати про рідних теж. Але не піти не можна. А як інакше? Хто повинен це зробити? Завжди є що втрачати. Але важливо не тільки боятися втрат, а й захищати своє. На жаль, можливість загострення - це не сьогохвилинна ситуація, а та реальність, в якій ми живемо", - писав Максим.
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