Почему погибла мама, а не я? 18-летнему Вячеславу пришлось стать опекуном четверым братьям и сестрам

Вячеславу всего 18 лет и у него на руках остались четверо младших братьев и сестер. Маму убило снарядом 15 марта, когда она со старшим сыном возвращалась домой в Верхнеторецке. Парень плачет и спрашивает, почему погибла именно его мама.

Мама Вячеслава помогала людям, воспитывала его и еще четверых детей одна. В тот день они возвращались вдвоем домой. Первый снаряд упал в 10 шагах от них. От взрыва они сразу легли на землю.

Второй снаряд оглушил на несколько секунд, а когда Вячеслава обернулся, то увидел, что мама лежит на боку. Он пытался ее спасти, но она умерла у него на руках.

"Почему она, а не я?" – спрашивает парень. Ее последние слова сыну были: "Со мной все хорошо".

Похоронить маму Вячеслав так и не смог – в городе шли постоянные обстрелы. Могилу сделали в воронке от снаряда.

На следующий день парень собрал своих младших братьев и сестер и вывез их на эвакуационном поезде во Львовскую область. Сейчас они в Дрогобыче, живут в общежитии. У каждого есть отдельная кровать и место для обучения.

Сразу по приезду Вячеслав определил всех детей в школу, чтобы их отвлечь. Сам парень учится в Бахмутском медицинском колледже на фельдшера. В будущем хочет стать реабилитологом.

Сейчас Вячеславу пришлось стать опекуном своим братьям и сестрам. Больше никого у этих детей нет. Сейчас его поддерживает городской совет, помогают с документами. А волонтеры открыли специальный счет, чтобы собрать средства на жилье для Вячеслава и детей.

Вячеслав Иванович Ялов

ИНН 3797300818

Банк получателя "АБ "Укргазбанк"

Код банка 320478

Счет: IBAN UA023204780000026206111366213

Назначение: (в назначении платежа обозначьте номер субсчета 26206111366213.400101.980)

Номер карты: 5355 0850 2974 7798