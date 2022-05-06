Мой мозг пытался стереть это из памяти: всплыли новые рассказы о зверствах и насилии россиян в Ирпене

Правозащитница Оксана Литвивненко рассказала новые детали о зверствах и насилии россиян в Киевской области. Она сейчас находится в Варшаве и общается с женщинами, которые приехали в Польшу.

Правозащитница признается, что слышала о том, что российские солдаты устроили в Буче, Ирпене и других городках Киевской области. Но с жертвами насилия она не сталкивалась. А потом она пообщалась с украинской семьей – женщина 70 лет и ее дочь 50 лет, которая больна раком.

Этих женщин лечили добровольцы-медики из французской миссии. 50-летняя женщина была очень сильно больна, и врачи не могли поверить, что кто-то с такой дырой в животе, без бинтов, так отчаянно пытался убежать, что преодолел путь во много часов и километров.

Внук женщины служил в одной из украинских военных бригад, которая первой пришла в освобожденные районы. Она рассказала, что парень фотографировал то, что там увидел. И некоторые фотографии показал бабушке, а та – правозащитнице.

Внук однажды вернулся с дежурства, пришел к ней и начал умолять покинуть Украину немедленно. Он объяснял, что российские военные насилуют и убивают женщин. Но она все равно отказывалась. В отчаянии он показал ей жуткие фотографии, которые заставили ее передумать.

На одной из фотографий было повешенное тело молодой женщины. Ей было не более 14 лет. Внук рассказал, что он прочесывал лес в поиске мертвых тел и обнаружил невероятное зверство – повешенных молодых девушек.

"Он поднял голову и увидел этих девочек, свисающих с деревьев, все они были очень молоды. Они были обнажены и разорваны. Она сказала, что внук уже передал фотографии украинским следователям, которые собирали доказательства военных преступлений", - рассказала Литвиненко.

Она признается, что не была готова увидеть что-то подобное. В Украине много фотографий того, что произошло в Буче, но в Польше они не получили широко распространения.

"С тех пор, как она показала мне их, я думаю, что мой мозг пытался стереть это из памяти, я даже не могу воссоздать их из памяти", - добавила правозащитница.

Как только 70-летняя украинка увидела эти фотографии, она поехала в больницу, где проходила лечение ее дочь в онкологическом отделении. Она просто вошла в палату, достала внутривенную капельницу и помогла дочери дойти до дома. А потом они просто уехали.

Когда на границе их встретили волонтеры, машина была почти полностью разбита. Вместо окон – фольга, фары побиты. А пенсионерка сказала, что они не останавливались с тех пор, как выехали из дома.