"Вечірній Квартал" скасував концерт у Буковелі: що відомо

Команда "Вечірнього кварталу" скасувала свій концерт на гірськолижному концерті "Буковель" 27 грудня. Квитки на виступ коштували від 1 119 до 2 499 гривень.

Причина скасування концертів невідома. Жодних повідомлень на офіційних сторінках студії "Квартал 95" немає.

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Раніше "Квартал 95" повідомляв, що гумористи вперше за час повномасштабної війни відправляються в благодійний тур Україною.

"Глядачі благодійних концертів мають унікальну можливість першими побачити нову програму колективу - нові гумористичні номери на актуальні теми, нові жарти, нові пародії. Усі концерти "Вечірнього Кварталу" - благодійні. Частина коштів від квитків піде на допомогу ЗСУ - на актуальні потреби наших захисників та захисниць", - повідомлялося в мережі.

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Додамо, що концерти в Хмельницькому (26 грудня 2023) та Одесі (1 квітня 2024) не скасовані. Ціни на квитки стартують від 400 і добігають до 2 000 гривень.

До цього концерт уже пройшов у Дніпрі.

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Зазначимо, що українці доволі неоднозначно відреагували на виступи зірок і "Вечірнього кварталу", зокрема: