"Вечерний Квартал" отменил концерт в Буковеле: что известно

Команда "Вечернего квартала" отменила свой концерт на горнолыжном концерте "Буковель" 27 декабря. Билеты на выступление стоили от 1 119 до 2 499 гривен.

Причина отмены концертов неизвестна. Никаких сообщений на официальных страницах студии "Квартал 95" нет.

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Ранее "Квартал 95" сообщал, что юмористы впервые за время полномасштабной войны отправляются в благотворительный тур по Украине.

"Зрители благотворительных концертов имеют уникальную возможность первыми увидеть новую программу коллектива - новые юмористические номера на актуальные темы, новые шутки, новые пародии. Все концерты "Вечернего квартала" - благотворительные. Часть средств от билетов пойдет на помощь ВСУ - на актуальные нужды наших защитников и защитниц", - сообщалось в сети.

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Добавим, что концерты в Хмельницком (26 декабря 2023 года) и Одессе (1 апреля 2024 года) не отменены. Цены на билеты стартуют от 400 и добегают до 2 000 гривен.

До этого концерт уже прошел в Днепре.

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Отметим, что украинцы довольно неоднозначно отреагировали на выступления звезд и "Вечернего квартала".