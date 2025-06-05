Ввечері чи зранку? Ось коли найгірше тренуватись

Чим шкідливі вечірні тренування

За словами ендокринолога Олени Даманської, наднирники - внутрішні "батарейки" організму і вечірні тренування можуть їм нашкодити.

Саме вони відповідають за вироблення кортизолу - гормону стресу, який підтримує нас у тонусі.

Проблема в тому, що вечері кортизол має знижуватись, щоб тіло переходило в режим відновлення. Але інтенсивне тренування змушує наднирники знову викидати кортизол, що створює додатковий стрес.

Якщо робити так постійно:

наднирники виснажуються

знижується якість сну та відновлення

з’являється відчуття втоми зранку, хоча ніби й спали достатньо

виникає гормональний дисбаланс, що впливає на імунітет, вагу, настрій і загальне самопочуття

Особливо небезпечно це для людей, які вже мають проблеми з енергією, тривожністю, порушенням сну чи хронічною втомою.

Користь ранкових тренувань

Покращення настрою

Під час фізичної активності виділяються ендорфіни - "гормони щастя", які допомагають почуватися краще протягом усього дня. Ранкове тренування також допомагає зменшити рівень кортизолу.

Після фізичної активності покращується кровообіг у мозку, що сприяє кращій зосередженості та продуктивності.

Фізіологічні переваги

Тіло починає активно спалювати калорії з самого ранку. Також регулярні ранкові тренування можуть допомогти нормалізувати біологічний ритм, що сприяє кращому засинанню ввечері.

Ранкова активність заряджає енергією, зменшує втому протягом дня.

Важливо, якщо ви не виспались - тренування може бути менш ефективним. Не всім підходить ранкова активність: важливо слухати своє тіло й адаптувати графік під себе.