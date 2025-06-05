Ввечері чи зранку? Ось коли найгірше тренуватись

Вечірні тренування набувають все більшої популярності серед людей із напруженим робочим графіком. Проте фізична активність у пізній час може негативно впливати на організм.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, коли найкраще за все тренуватись.
За словами ендокринолога Олени Даманської, наднирники - внутрішні "батарейки" організму і вечірні тренування можуть їм нашкодити.
Саме вони відповідають за вироблення кортизолу - гормону стресу, який підтримує нас у тонусі.
Проблема в тому, що вечері кортизол має знижуватись, щоб тіло переходило в режим відновлення. Але інтенсивне тренування змушує наднирники знову викидати кортизол, що створює додатковий стрес.
Якщо робити так постійно:
Особливо небезпечно це для людей, які вже мають проблеми з енергією, тривожністю, порушенням сну чи хронічною втомою.
Покращення настрою
Під час фізичної активності виділяються ендорфіни - "гормони щастя", які допомагають почуватися краще протягом усього дня. Ранкове тренування також допомагає зменшити рівень кортизолу.
Після фізичної активності покращується кровообіг у мозку, що сприяє кращій зосередженості та продуктивності.
Фізіологічні переваги
Тіло починає активно спалювати калорії з самого ранку. Також регулярні ранкові тренування можуть допомогти нормалізувати біологічний ритм, що сприяє кращому засинанню ввечері.
Ранкова активність заряджає енергією, зменшує втому протягом дня.
Важливо, якщо ви не виспались - тренування може бути менш ефективним. Не всім підходить ранкова активність: важливо слухати своє тіло й адаптувати графік під себе.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінку ендокринолога Олени Даманської та сайт Healthline.