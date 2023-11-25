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Вечеря всього за 15 хвилин: як приготувати смачну пасту для усієї родини

Субота 25 листопада 2023 15:01
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Вечеря всього за 15 хвилин: як приготувати смачну пасту для усієї родини Рецепт приготування пасти з в'яленими томатами (фото: скриншот)
Автор: Тетяна Самарук

Вечерю можна приготувати швидко і це не забере у вас багато зусиль. Зокрема, для того, щоб приготувати повноцінну смачну вечерю знадобиться лише 15 хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Shuba.

Список інгредієнтів

Чудовим варіантом вечері стане паста з в’яленими томатами. Така страва точно сподобається усім членам родини.

Для приготування підготуйте такі інгредієнти:

  • спагеті - 10 г
  • томати в'ялені в олії - 50 г
  • часник, зубчики - 3 шт.
  • масло вершкове несолоне - 1 ст. л
  • олія - 2 ст. л
  • орегано сушене - до свого смаку
  • сіль - до свого смаку
  • перець чорний мелений - до свого смаку

Швидкий спосіб приготування

Спочатку пасту потрібно відварити згідно з інструкцією на упаковці. Коли буде готова, злити воду, відливши частину в склянку.

Далі подрібніть часник - дрібно наріжте ножем. Його треба обсмажити разом із сушеним орегано на суміші олії та вершкового масла.

В’ялені томати подрібніть й додайте на пательню з часником. Підсмажте все разом, додайте відварені спагеті й трошки води, в якій вони варилися.

В кінці все добре перемішайте, щоб всі інгредієнти з'єдналися між собою.

При подачі можна посипати тертим сиром.

Вечеря всього за 15 хвилин: як приготувати смачну пасту для усієї родиниВечеря всього за 15 хвилин: як приготувати смачну пасту для усієї родиниВечеря всього за 15 хвилин: як приготувати смачну пасту для усієї родиниВечеря всього за 15 хвилин: як приготувати смачну пасту для усієї родиниВечеря всього за 15 хвилин: як приготувати смачну пасту для усієї родиниВечеря всього за 15 хвилин: як приготувати смачну пасту для усієї родини

Рецепт приготування пасти з в'яленими томатами (скриншот)

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