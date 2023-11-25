Вечеря всього за 15 хвилин: як приготувати смачну пасту для усієї родини
Вечерю можна приготувати швидко і це не забере у вас багато зусиль. Зокрема, для того, щоб приготувати повноцінну смачну вечерю знадобиться лише 15 хвилин.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Shuba.
Список інгредієнтів
Чудовим варіантом вечері стане паста з в’яленими томатами. Така страва точно сподобається усім членам родини.
Для приготування підготуйте такі інгредієнти:
- спагеті - 10 г
- томати в'ялені в олії - 50 г
- часник, зубчики - 3 шт.
- масло вершкове несолоне - 1 ст. л
- олія - 2 ст. л
- орегано сушене - до свого смаку
- сіль - до свого смаку
- перець чорний мелений - до свого смаку
Швидкий спосіб приготування
Спочатку пасту потрібно відварити згідно з інструкцією на упаковці. Коли буде готова, злити воду, відливши частину в склянку.
Далі подрібніть часник - дрібно наріжте ножем. Його треба обсмажити разом із сушеним орегано на суміші олії та вершкового масла.
В’ялені томати подрібніть й додайте на пательню з часником. Підсмажте все разом, додайте відварені спагеті й трошки води, в якій вони варилися.
В кінці все добре перемішайте, щоб всі інгредієнти з'єдналися між собою.
При подачі можна посипати тертим сиром.
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