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Лікар розповіла, з чим не можна поєднувати макарони, щоб не набрати вагу

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Вівторок 25 жовтня 2022 14:15
Лікар розповіла, з чим не можна поєднувати макарони, щоб не набрати вагу Чи можна поправитися від макаронів (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Макарони - дуже популярний гарнір, який подають з м'ясом або овочами. Вони дуже поживні й містять багато клітковини та сприяють набору зайвої ваги. Важливо знати з чим не можна їх їсти, щоб не погладшати.

Про це розповіла сімейний лікар Маргарита Зан в Instagram.

З чого роблять макарони

Згідно ДСТУ в складі макаронів має бути мука і вода. Також можуть бути яйця, молоко, вершки, помідори чи сік шпинату, буряка.⠀

Є два види борошна:

  • Група А - м’які сорти пшениці;
  • Група Б - тверді.

Експерт каже, що традиційно тверді сорти пшениці прирівнюють до цільнозернових, але це не завжди так. Тому, що при виготовленні будь-якого сорту борошна зерна пшениці можуть очищати або ні.

Тому варто звертати увагу не на сорт, а на те чи ціле зерно (цільнозернове борошно). Адже саме в оболонці і зародку містяться найкорисніші вітаміни і мікроелементи.

Від макаронів набирають вагу?

Лікар каже, якщо їсти постійно одні макарони, то можна набрати вагу.

"Можливо когось здивую, але калорійність макаронів приблизно така ж як булгуру, гречки чи рису. Калорійною стравою макарони роблять соуси на основі вершків, сир", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, лікар пояснила, що у:

  • 100 г варених макаронів = 170 ккал;
  • 100 г пасти карбонара = 317 ккал.

Тому найперше варто змінити соус. В міру використовуємо вершки та сири.

Не варто поєднувати макарони з відбивними, смаженими котлетами, сосисками, адже вони додають страві калорійності. Краще обрати нежирне запечене чи варене м'ясо, птицю, рибу, консервований тунець, кисло-молочний сир чи гриби.

Окрім того, готувати макарони варто до стану "аль денте", не розварювати, тоді буде більше користі.

Лікар зазначила, що вага набирається не від макаронів, картоплі чи бананів, а від переїдання загалом.

З якого віку можна макарони

Маргарита радить давати дітям макарони лише з 6 місяців. Важливо вибрати правильну форму макаронів, щоб дитинка не подавилася (уникати круглих дрібних типів пасти).

До того ж їсти макарони 2-3 рази на тиждень цілком достатньо.

Раніше ми повідомляли, як зробити, щоб макарони не злипалися і не прилипали.

Також лікар називала найшкідливіший вид макаронів.

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паста макароны