Ужин всего за 15 минут: как приготовить вкусную пасту для всей семьи

Ужин можно приготовить быстро и это не отнимет у вас много усилий. В частности, для того, чтобы приготовить полноценный вкусный ужин, потребуется всего 15 минут.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba .

Список ингредиентов

Прекрасным вариантом ужина станет паста с вялеными томатами. Такое блюдо точно понравится всем членам семьи.

Для приготовления подготовьте следующие ингредиенты:

спагетти - 10 г

томаты вяленые в масле - 50 г

чеснок, зубчики - 3 шт.

масло сливочное несоленое - 1 ст. л

масло - 2 ст. л

орегано сушеное - по своему вкусу

соль - по своему вкусу

перец черный молотый - по своему вкусу

Быстрый способ приготовления

Сначала пасту нужно отварить согласно инструкции на упаковке. Когда будет готова, слить воду, отлив часть в стакан.

Далее измельчите чеснок - мелко нарежьте ножом. Его нужно обжарить вместе с сушеным ореганом на смеси масла и сливочного масла.

Вяленые томаты измельчите и добавьте на сковороду с чесноком. Поджарьте все вместе, добавьте отварные спагетти и немного воды, в которой они варились.

В конце все хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты соединились между собой.

При подаче можно посыпать тертым сыром.

Рецепт приготовления пасты с вялеными томатами (скриншот)