Вечеря на чотирьох за 90 гривень: блогерка показала, що реально приготувати за такі гроші

Українська блогерка Margo Ormandi спробувала приготувати бюджетну вечерю на чотири персони. Вона "вклалася" усього в 90 гривень та показала, яку страву можна зробити за такі гроші.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким Орманді поділилася в Instagram.
Так, блогерка вирушила у супермаркет та купила такі інгредієнти:
Починаємо приготування. Промийте та зваріть рис. А цибулю, моркву та гриби обсмажте на змазаній олією пательні.
Потім додавайте туди нарізане філе, а коли воно буде готовим - вбийте туди ж три яйця. Ретельно усе перемішайте. Не забувайте підсолити та додати перець.
Далі всипте в пательню рис, додайте соєвий соус. А коли страва трохи протушкується, подавайте її на стіл. Як показала блогерка, вечері вистачить на чотири порції.
У коментарях під відео юзери зазначили:
Нагадаємо, раніше блогерка показала, як приготувати вечерю за 15 гривень.
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