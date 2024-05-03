Вечеря на чотирьох за 90 гривень: блогерка показала, що реально приготувати за такі гроші

Бюджетна вечеря на велику компанію - що готувати

Так, блогерка вирушила у супермаркет та купила такі інгредієнти:

рис (19 гривень, 33 копійки)

1 цибулину (1 гривня і 8 копійок)

1 морквину (62 копійки)

печериці (4 гривні та 96 копійок)

куряче філе (47 гривень і 53 копійки)

часник (майже на 8 гривень)

3 яйця (7 гривень та 50 копійок).

Починаємо приготування. Промийте та зваріть рис. А цибулю, моркву та гриби обсмажте на змазаній олією пательні.

Потім додавайте туди нарізане філе, а коли воно буде готовим - вбийте туди ж три яйця. Ретельно усе перемішайте. Не забувайте підсолити та додати перець.

Далі всипте в пательню рис, додайте соєвий соус. А коли страва трохи протушкується, подавайте її на стіл. Як показала блогерка, вечері вистачить на чотири порції.

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