Ужин на четырех за 90 гривен: блогерша показала, что реально приготовить за такие деньги

Бюджетный ужин на большую компанию - что готовить

Так, блогерша отправилась в супермаркет и купила такие ингредиенты:

рис (19 гривен, 33 копейки)

1 луковицу (1 гривна и 8 копеек)

1 морковку (62 копейки)

шампиньоны (4 гривны и 96 копеек)

куриное филе (47 гривен и 53 копейки)

чеснок (почти на 8 гривен)

3 яйца (7 гривен и 50 копеек).

Начинаем приготовление. Промойте и сварите рис. А лук, морковь и грибы обжарьте на смазанном сковороде.

Затем добавляйте туда нарезанное филе, а когда оно будет готово - вбейте туда же три яйца. Тщательно все перемешайте. Не забывайте подсолить и добавить перец.

Далее всыпьте в сковороду рис, добавьте соевый соус. А когда блюдо немного протушится, подавайте его на стол. Как показала блогерша, ужина хватит на четыре порции.

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