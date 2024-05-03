Ужин на четырех за 90 гривен: блогерша показала, что реально приготовить за такие деньги

Украинская блоггерша Margo Ormandi попыталась приготовить бюджетный ужин на четыре персоны. Она "уложилась" всего в 90 гривен и показала, какое блюдо можно сделать за такие деньги.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым Орманди поделилась в Instagram.
Так, блогерша отправилась в супермаркет и купила такие ингредиенты:
Начинаем приготовление. Промойте и сварите рис. А лук, морковь и грибы обжарьте на смазанном сковороде.
Затем добавляйте туда нарезанное филе, а когда оно будет готово - вбейте туда же три яйца. Тщательно все перемешайте. Не забывайте подсолить и добавить перец.
Далее всыпьте в сковороду рис, добавьте соевый соус. А когда блюдо немного протушится, подавайте его на стол. Как показала блогерша, ужина хватит на четыре порции.
В комментариях под видео юзеры отметили:
Напомним, ранее блогерша показала, как приготовить ужин за 15 гривен.
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