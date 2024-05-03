RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ужин на четырех за 90 гривен: блогерша показала, что реально приготовить за такие деньги

Какое блюдо приготовить, если мало денег (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Украинская блоггерша Margo Ormandi попыталась приготовить бюджетный ужин на четыре персоны. Она "уложилась" всего в 90 гривен и показала, какое блюдо можно сделать за такие деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым Орманди поделилась в Instagram.

Бюджетный ужин на большую компанию - что готовить

Так, блогерша отправилась в супермаркет и купила такие ингредиенты:

  • рис (19 гривен, 33 копейки)
  • 1 луковицу (1 гривна и 8 копеек)
  • 1 морковку (62 копейки)
  • шампиньоны (4 гривны и 96 копеек)
  • куриное филе (47 гривен и 53 копейки)
  • чеснок (почти на 8 гривен)
  • 3 яйца (7 гривен и 50 копеек).

Начинаем приготовление. Промойте и сварите рис. А лук, морковь и грибы обжарьте на смазанном сковороде.

Затем добавляйте туда нарезанное филе, а когда оно будет готово - вбейте туда же три яйца. Тщательно все перемешайте. Не забывайте подсолить и добавить перец.

Далее всыпьте в сковороду рис, добавьте соевый соус. А когда блюдо немного протушится, подавайте его на стол. Как показала блогерша, ужина хватит на четыре порции.

Что приготовить, если мало денег - видео

 

Как реагирует сеть

В комментариях под видео юзеры отметили:

  • "Я бы взял больше лука и шампиньонов минимум вдвое"
  • "Лучше уж было взять 4 яйца и каждому отдельно поджарить или сварить"
  • "Обожаю такой рис. С куриной печенью и яйцом очень вкусный. Попробуйте такой рецепт - рекомендую".

Напомним, ранее блогерша показала, как приготовить ужин за 15 гривен.

Кроме этого, недавно мы показали 12 самых стильных очков, которые превратят вас в звезду.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цікаві фактиРецептыМенюБлоггерша