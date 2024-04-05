Вечеря за 15 гривень: дивіться, яку страву можна приготувати за "смішні" кошти

Що приготувати, якщо мало грошей

Так, блогерка вирушила у супермаркет, де почала робити "закупи". Для бюджетної вечері за 15 гривень вона купила:

макарони, які коштують 22 гривні й 50 копійок за кілограм - 118 грамів на 2 гривні 66 копійок

1 цибулину (12,99 грн за кілограм) - 80 грамів за 1 гривню і 3 копійки

1 морквину (10,90 грн за кілограм) - 62 грами за 68 копійок

курячу печінку (89,90 грн за кілограм) - 74 грами за 6 гривень і 65 копійок

редис (89,90 грн за кілограм) - 42 грами за 3 гривні та 78 копійок.

Цей набір продуктів обійшовся дівчині у 14 гривень та 80 копійок. Втім, сюди вона не додала вартість пакетів (у яких купувала макарони й печінку), адже відомо, що у супермакетах безоплатно їх не віддають.

У відео блогерка показала, що зробила з продуктами. Нарізані моркву та цибулю вона обсмажила, макарони відварила. Потім дівчина додала до смажених овочів печінку й довела усе до готовності.

Редис потрібно було лише вимити та нарізати. На тарілку блогерка виклала макарони, зверху - смажені цибулю, моркву та печінку. Ну а поруч можна додати шматочки редиски.

Як реагує мережа

Бюджетна вечеря сподобалася багатьом. Але юзери зазначили, що вартість такої страви зовсім не 15 гривень. Вони пишуть: