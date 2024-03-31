Ніжний торт-суфле "Пташине молоко". Фантастичний десерт зі смаком дитинства (рецепт з відео)

Багато хто пам'ятає неймовірний десерт "Пташине молоко". Ніжний шоколадний бісквіт та суфле з апельсиновою цедрою - ця смакота підкорила не одно серце. Як виявилося, приготувати такий торт зовсім не важко.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео з YouTube-каналу "Ваніль і Шоколад".

Для приготування бісквіта вам знадобляться такі інгредієнти:

3 яйця

100 грамів цукру

150 грамів вершкового масла

20 грамів какао

100 грамів сметани

1 чайна ложка амонію харчового

1 чайна ложка соди

дрібка солі та ванілі

180 грамів борошна

20 грамів апельсинової цедри.

А для крему-суфле візьміть такі продукти:

500 мілілітрів молока

120 грамів цукрової пудри (її буде потрібно розділити на дві частини)

80 грамів манки

200 грамів вершкового масла

20 грамів лимонного соку

10 грамів апельсинової цедри.

Почнемо приготування. Додайте у сметану амоній, потім "пригасіть" соду оцтом та додайте її до суміші. Далі введіть у тісто цедру, какао, дрібку солі та трохи ванілі, а також м'яке вершкове масло. Ретельно вимішайте усе це міксером або блендером (останній варіант краще, адже так ретельніше подрібниться цедра).

Потім збийте яйця з цукром й введіть її у суміш з какао та сметаною. Починайте поступово додавати борошно, у вас має вийти рідке тісто.

Виливайте його у застелену пергаментом та змащену маслом форму для запікання. Відправляйте деко у розігріту до 170 градусів духовку. Бісквіт пропечеться приблизно за 40 хвилин.

Яким має бути тісто (скріншот)

У цей час займіться приготуванням суфле. Змішайте у каструлі молоко, манну крупу, половину цукрової пудри та цедру. Потім зваріть крем. Поставте каструлю на невеликий вогонь та ретельно його мішайте.

Коли крем буде готовий, перелийте його в миску й додайте туди лимонний сік. Ретельно "перебийте" усе це блендером. Крем має стати "гладеньким" та однорідним. Накрийте миску з майбутнім суфле плівкою та дайте йому охолонути.

Збийте в окремій мисці другу частину пудру та масла. Потім змішайте це з охолодженим кремом й починайте збирати торт.

Готовий торт "Пташине молоко" (скріншот)

Переверніть бісквіт рівною стороною догори й викладіть на нього крем. Важливо, аби поверхня торта була рівною, аби суфле рівномірно "вляглося".

Коли ви викладете крем, зверху можете прикрасити десерт какао. Поставте торт у холодильник приблизно на 2 години, і після цього можете подавати "Пташине молоко" на стіл.