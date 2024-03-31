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Ніжний торт-суфле "Пташине молоко". Фантастичний десерт зі смаком дитинства (рецепт з відео)

Неділя 31 березня 2024 18:04
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Ніжний торт-суфле "Пташине молоко". Фантастичний десерт зі смаком дитинства (рецепт з відео) Цей десерт стане вашим "фірмовим" (скріншот)
Автор: Поліна Іваненко

Багато хто пам'ятає неймовірний десерт "Пташине молоко". Ніжний шоколадний бісквіт та суфле з апельсиновою цедрою - ця смакота підкорила не одно серце. Як виявилося, приготувати такий торт зовсім не важко.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео з YouTube-каналу "Ваніль і Шоколад".

Для приготування бісквіта вам знадобляться такі інгредієнти:

  • 3 яйця
  • 100 грамів цукру
  • 150 грамів вершкового масла
  • 20 грамів какао
  • 100 грамів сметани
  • 1 чайна ложка амонію харчового
  • 1 чайна ложка соди
  • дрібка солі та ванілі
  • 180 грамів борошна
  • 20 грамів апельсинової цедри.

А для крему-суфле візьміть такі продукти:

  • 500 мілілітрів молока
  • 120 грамів цукрової пудри (її буде потрібно розділити на дві частини)
  • 80 грамів манки
  • 200 грамів вершкового масла
  • 20 грамів лимонного соку
  • 10 грамів апельсинової цедри.

Почнемо приготування. Додайте у сметану амоній, потім "пригасіть" соду оцтом та додайте її до суміші. Далі введіть у тісто цедру, какао, дрібку солі та трохи ванілі, а також м'яке вершкове масло. Ретельно вимішайте усе це міксером або блендером (останній варіант краще, адже так ретельніше подрібниться цедра).

Потім збийте яйця з цукром й введіть її у суміш з какао та сметаною. Починайте поступово додавати борошно, у вас має вийти рідке тісто.

Виливайте його у застелену пергаментом та змащену маслом форму для запікання. Відправляйте деко у розігріту до 170 градусів духовку. Бісквіт пропечеться приблизно за 40 хвилин.

Ніжний торт-суфле &quot;Пташине молоко&quot;. Фантастичний десерт зі смаком дитинства (рецепт з відео)Яким має бути тісто (скріншот)

У цей час займіться приготуванням суфле. Змішайте у каструлі молоко, манну крупу, половину цукрової пудри та цедру. Потім зваріть крем. Поставте каструлю на невеликий вогонь та ретельно його мішайте.

Коли крем буде готовий, перелийте його в миску й додайте туди лимонний сік. Ретельно "перебийте" усе це блендером. Крем має стати "гладеньким" та однорідним. Накрийте миску з майбутнім суфле плівкою та дайте йому охолонути.

Збийте в окремій мисці другу частину пудру та масла. Потім змішайте це з охолодженим кремом й починайте збирати торт.

Ніжний торт-суфле &quot;Пташине молоко&quot;. Фантастичний десерт зі смаком дитинства (рецепт з відео)Готовий торт "Пташине молоко" (скріншот)

Переверніть бісквіт рівною стороною догори й викладіть на нього крем. Важливо, аби поверхня торта була рівною, аби суфле рівномірно "вляглося".

Коли ви викладете крем, зверху можете прикрасити десерт какао. Поставте торт у холодильник приблизно на 2 години, і після цього можете подавати "Пташине молоко" на стіл.

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