Ніжний торт-суфле "Пташине молоко". Фантастичний десерт зі смаком дитинства (рецепт з відео)
Багато хто пам'ятає неймовірний десерт "Пташине молоко". Ніжний шоколадний бісквіт та суфле з апельсиновою цедрою - ця смакота підкорила не одно серце. Як виявилося, приготувати такий торт зовсім не важко.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео з YouTube-каналу "Ваніль і Шоколад".
Для приготування бісквіта вам знадобляться такі інгредієнти:
- 3 яйця
- 100 грамів цукру
- 150 грамів вершкового масла
- 20 грамів какао
- 100 грамів сметани
- 1 чайна ложка амонію харчового
- 1 чайна ложка соди
- дрібка солі та ванілі
- 180 грамів борошна
- 20 грамів апельсинової цедри.
А для крему-суфле візьміть такі продукти:
- 500 мілілітрів молока
- 120 грамів цукрової пудри (її буде потрібно розділити на дві частини)
- 80 грамів манки
- 200 грамів вершкового масла
- 20 грамів лимонного соку
- 10 грамів апельсинової цедри.
Почнемо приготування. Додайте у сметану амоній, потім "пригасіть" соду оцтом та додайте її до суміші. Далі введіть у тісто цедру, какао, дрібку солі та трохи ванілі, а також м'яке вершкове масло. Ретельно вимішайте усе це міксером або блендером (останній варіант краще, адже так ретельніше подрібниться цедра).
Потім збийте яйця з цукром й введіть її у суміш з какао та сметаною. Починайте поступово додавати борошно, у вас має вийти рідке тісто.
Виливайте його у застелену пергаментом та змащену маслом форму для запікання. Відправляйте деко у розігріту до 170 градусів духовку. Бісквіт пропечеться приблизно за 40 хвилин.
Яким має бути тісто (скріншот)
У цей час займіться приготуванням суфле. Змішайте у каструлі молоко, манну крупу, половину цукрової пудри та цедру. Потім зваріть крем. Поставте каструлю на невеликий вогонь та ретельно його мішайте.
Коли крем буде готовий, перелийте його в миску й додайте туди лимонний сік. Ретельно "перебийте" усе це блендером. Крем має стати "гладеньким" та однорідним. Накрийте миску з майбутнім суфле плівкою та дайте йому охолонути.
Збийте в окремій мисці другу частину пудру та масла. Потім змішайте це з охолодженим кремом й починайте збирати торт.
Готовий торт "Пташине молоко" (скріншот)
Переверніть бісквіт рівною стороною догори й викладіть на нього крем. Важливо, аби поверхня торта була рівною, аби суфле рівномірно "вляглося".
Коли ви викладете крем, зверху можете прикрасити десерт какао. Поставте торт у холодильник приблизно на 2 години, і після цього можете подавати "Пташине молоко" на стіл.
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