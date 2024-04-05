Ужин за 15 гривен: смотрите, какое блюдо можно приготовить за "смешные" деньги

Что приготовить, если мало денег

Так, блогерша отправилась в супермаркет, где начала делать "закупки". Для бюджетного ужина за 15 гривен она купила:

макароны, которые стоят 22 гривны и 50 копеек за килограм, - 118 граммов на 2 гривны 66 копеек

1 луковицу (12,99 грн за килограмм) - 80 граммов за 1 гривну и 3 копейки

1 морковку (10,90 грн за килограмм) - 62 грамма за 68 копеек

куриную печень (89,90 грн за килограмм) - 74 грамма за 6 гривен и 65 копеек

редис (89,90 грн за килограмм) - 42 грамма за 3 гривны и 78 копеек.

Этот набор продуктов обошелся девушке в14 гривен и 80 копеек. Впрочем, сюда она не прибавила стоимость пакетов (в которых покупала макароны и печень), ведь известно, что в супермакетах их не дают бесплатно.

В видео блогерша показала, что сделала с продуктами. Нарезанные морковь и лук она обжарила, макароны отварила. Затем девушка добавила в жареные овощи печень и довела все до готовности.

Редис нужно было вымыть и нарезать. На тарелку блогерша выложила макароны, сверху - жареный лук, морковь и печень. Ну а рядом можно добавить кусочки редиса.

Как реагирует сеть

Бюджетный ужин понравился многим. Но пользователи отметили, что цена такого блюда совсем не 15 гривен. Они пишут: