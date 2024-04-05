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Ужин за 15 гривен: смотрите, какое блюдо можно приготовить за "смешные" деньги

Что можно приготовить за 15 гривен (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Украинская блогерша Margo Ormandi, которая делает обзоры на заведения питания и делится рецептами, показала, возможно ли приготовить ужин всего за 15 гривен. Как оказалось, на действительно сытное и даже вкусное блюдо можно и не тратить немало денег.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео из Instagram Орманди.

Что приготовить, если мало денег

Так, блогерша отправилась в супермаркет, где начала делать "закупки". Для бюджетного ужина за 15 гривен она купила:

  • макароны, которые стоят 22 гривны и 50 копеек за килограм, - 118 граммов на 2 гривны 66 копеек

  • 1 луковицу (12,99 грн за килограмм) - 80 граммов за 1 гривну и 3 копейки

  • 1 морковку (10,90 грн за килограмм) - 62 грамма за 68 копеек

  • куриную печень (89,90 грн за килограмм) - 74 грамма за 6 гривен и 65 копеек

  • редис (89,90 грн за килограмм) - 42 грамма за 3 гривны и 78 копеек.

Этот набор продуктов обошелся девушке  в14 гривен и 80 копеек. Впрочем, сюда она не прибавила стоимость пакетов (в которых покупала макароны и печень), ведь известно, что в супермакетах их не дают бесплатно.

В видео блогерша показала, что сделала с продуктами. Нарезанные морковь и лук она обжарила, макароны отварила. Затем девушка добавила в жареные овощи печень и довела все до готовности.

Редис нужно было вымыть и нарезать. На тарелку блогерша выложила макароны, сверху - жареный лук, морковь и печень. Ну а рядом можно добавить кусочки редиса.

 

Как реагирует сеть

Бюджетный ужин понравился многим. Но пользователи отметили, что цена такого блюда совсем не 15 гривен. Они пишут:

  • "Добавьте стоимость дороги в магазин и обратно, если магазин не возле дома. Никак не получится 15 гривен за блюдо. Еще не учли электроэнергию или газ для приготовления, масло на котором жарили лук, морковь и печень, стоимость использованной воды. Ложку масла ведь никто не продаст, нужно купить бутылку"
  • "Посмотрела я на вас, пошла купить на 15, а на кассе 1500"
  • "А в ресторане с вас бы взяли за все это 150 гривен".

К слову, недавно стало известно, как приготовить нежный торт-суфле "Птичье молоко".

Кроме того, раньше мы уже называли самую полезную рыбу для женщин и мужчин, которым за 50.

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