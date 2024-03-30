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Найкорисніша риба для жінок і чоловіків, яким за 50

Субота 30 березня 2024 18:01
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Найкорисніша риба для жінок і чоловіків, яким за 50 Яка риба корисна для здоров'я (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Люди після 50 років мають піклуватися про своє здоров'я та споживати корисні продукти. Одним з них є риба, але обрати найбільш "вітамінний" вид буває непросто.

Яка риба корисна для літніх людей, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: архівний матеріал дієтолога Олега Швеця для Національного університету біоресурсів та природокористування України, Вікіпедія, сайт Черкаського рибоохоронного патруля.

Яка риба найкорисніша для людей після 50 років

На думку гастроентеролога Швеця, дуже корисною рибою вважається звичайний оселедець. У ньому міститься чимало поживних речовин, деякі з яких майже не зустрічаються в інших продуктах.

Оселедець містить жирні кислоти Омега-3, які:

  • знижують ризик серцево-судинних захворювань, таких як інсульт та інфаркт
  • зменшують запалення в організмі
  • покращують роботу мозку та пам'ять
  • знижують ризик розвитку деменції
  • зміцнюють кістки та суглоби.

Окрім цього, в оселедці міститься вітамін B12, який:

  • допомагає організму виробляти червоні кров'яні тільця
  • знижує ризик розвитку анемії
  • підтримує здоров'я нервової системи
  • знижує ризик розвитку депресії.

Фото: Як визначити стать оселедця (pixabay.com)

У чому користь оселедця (ілюстрація: pixabay.com)

Також оселедець містить вітамін D, який зміцнює кістки та зуби, знижує ризики розвитку раку й підтримує здоров'я імунної системи. А селен, який теж міститься у цій рибі, зміцнює організм та діє як потужний антиоксидант. Не слід ігнорувати і користь йоду, який покращує роботу щитоподібної залози та допомагає регулювати обмін речовин.

"За вмістом довголанцюгових (морських) Омега-3 жирних кислот оселедець випереджає лосось. Всі інші види риб і морепродуктів відстають зі значним відривом. Для отримання цільової кількості омеги треба з’їдати дві порції оселедця по 200 грамів на тиждень", - розповідав Швець.

Як ловити крупних карасів (фото: freepik)

Яку рибу їсти жінкам після 50 років (ілюстрація: freepik.com)

Корисні види риб для жінок та чоловік за 50 - що їсти окрім оселедця

Якщо ви хочете отримати корисні речовини, але з якихось причин не бажаєте їсти оселедець, придивіться до таких видів риби:

  • скумбрія - містить найбільше білку
  • форель - допомагає знизити рівень холестерину
  • лосось - покращує роботу кишківника, його називають джерелом білка для літніх людей
  • короп - нормалізує рівень цукру та покращує роботу мозку.

Не забувайте про індивідуальні потреби та можливу алергію на рибу. Важливо консультуватися з лікарем, який підбере оптимальну дієту саме для вас.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, як схуднути до літа без суворих обмежень.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, які продукти знизять холестерин та покращать здоров'я.

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