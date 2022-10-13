"Вдягни котика!": воїни ЗСУ знялись у гарячій фотосесії для збору коштів для армії

"Вони зняли свою форму, щоб допомогти вдягнути побратимів! Так уже десятки років роблять австралійські пожежники, щоб зібрати гроші на благодійність! У наших хлопців не менш амбітна мета - допомогти нам вдягнути на зиму цілий батальйон!" , - пише "Демократична сокира".

До ініціативи долучилися ветеран АТО із 2015 року, власник барбершопу, тренер із боксу, власник кросфіт залу та юрист. Чоловіки абсолютно різні, проте дещо спільне все ж мають - мрія про перемогу та бажання забезпечити побратимів одягом.

Допомогти вдягнути батальйон можна тут:

Гривня, валюта і криптовалюта за посиланням.

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