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"Вдягни котика!": воїни ЗСУ знялись у гарячій фотосесії для збору коштів для армії

Збирають на комплект зимової форми для батальйону (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Військові Збройних Сил України знялися в стилі австралійських пожежників, щоб зібрати на зимову форму для батальйону побратимів.

Гарячими фото ділиться "Демократична сокира" у своєму Instagram.

"Вони зняли свою форму, щоб допомогти вдягнути побратимів! Так уже десятки років роблять австралійські пожежники, щоб зібрати гроші на благодійність! У наших хлопців не менш амбітна мета - допомогти нам вдягнути на зиму цілий батальйон!" , - пише "Демократична сокира".

До ініціативи долучилися ветеран АТО із 2015 року, власник барбершопу, тренер із боксу, власник кросфіт залу та юрист. Чоловіки абсолютно різні, проте дещо спільне все ж мають - мрія про перемогу та бажання забезпечити побратимів одягом.

Допомогти вдягнути батальйон можна тут:

Гривня, валюта і криптовалюта за посиланням.
Карта - 5169 3351 0047 5223
PayPal - donate@sokyra.space

Раніше ми розповідали про дрони-камікадзе, на які нещодавно збирали українці, та чому вони потрібні нашій армії.

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