"Одень котика!": воины ВСУ снялись в горячей фотосессии для сбора средств для армии

"Они сняли свою форму, чтобы помочь одеть собратьев! Так уже десятки лет делают австралийские пожарные, чтобы собрать деньги на благотворительность! У наших ребят не менее амбициозная цель - помочь нам одеть на зиму целый батальон!" , - пишет "Демократический топор".

К инициативе присоединились ветеран АТО с 2015 года, владелец барбершопа, тренер по боксу, владелец кроссфита зала и юрист. Мужчины совершенно разные, однако кое-что общее у них все же есть - мечта о победе и желание обеспечить собратьев одеждой.

Помочь надеть батальон можно здесь:

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