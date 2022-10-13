"Одень котика!": воины ВСУ снялись в горячей фотосессии для сбора средств для армии

Военные Вооруженных сил Украины снялись в стиле австралийских пожарных, чтобы собрать на зимнюю форму для батальона собратьев.
Горячими фото делится "Демократический топор" в своем Instagram .
"Они сняли свою форму, чтобы помочь одеть собратьев! Так уже десятки лет делают австралийские пожарные, чтобы собрать деньги на благотворительность! У наших ребят не менее амбициозная цель - помочь нам одеть на зиму целый батальон!" , - пишет "Демократический топор".
К инициативе присоединились ветеран АТО с 2015 года, владелец барбершопа, тренер по боксу, владелец кроссфита зала и юрист. Мужчины совершенно разные, однако кое-что общее у них все же есть - мечта о победе и желание обеспечить собратьев одеждой.
Помочь надеть батальон можно здесь:
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