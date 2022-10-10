Що відомо про дрони RAM II UAV, на які збирають Притула і Стерненко

10 жовтня після масованого обстрілу України ракетами та дронами-камікадзе, Сергій Притула та Сергій Стерненко оголосили збір під умовною назвою "Ви розлютили українців". Вони почали збирати на дрони RAM ІІ UAV.

Що відомо про новітню техніку для помсти російському ворогу - читайте нижче в матеріалі Styler.

За словами волонтерів, початок зборів планувався з 12 жовтня, але "бункерний виродок вніс свої корективи".

"Буде бавовна. Буде боляче. Чим більше зберемо, тим більше їх буде!!!" - пишуть хлопці.

Станом на 16:50 (усього за кілька годин) було зібрано 116 млн гривень.

Взяти участь в помсті можна за реквізитами:

ПриватБанк за посиланням

IBAN: UA173052990000026008046715893

PayPal: serhiy.prytula.kyiv@gmail.com

Монобанк Сергія Притули за посиланням

Монобанк Сергія Стерненка за посиланням (карта: 5375411200871908)

Що відомо про дрони RAM II UAV

RAM ІІ UAV побудовані на базі одного з найкращих українських БПЛА - Лелека-100 від компанії DEVIRO.

У безпілотника електричний двигун, завдяки чому його майже не чутно під час роботу. У компанії заявляють, що RAM ІІ може провести у повітрі майже годину часу, пролетівши до 30 кілометрів. Він може нести на собі до 3 кілограмів вибухівки та влучати у ціль з точністю до одного метра.

Скріншот: YouTube/STE - SpetsTechnoExport

Також у беспілотника є Full HD-гіростабілізаційна камера з 10-кратним оптичним зумом, що полегшує ідентифікацію цілі.

Головною особливістю є активна система візуального відстеження об'єкту, що дозволяє зафіксувати ціль у режимі реального часу, відстежувати її переміщення та реагувати на неї.

Скріншот: YouTube/STE - SpetsTechnoExport

БПЛА може нести різні види боєприпасів (залежно від завдань):

термобаричний снаряд (призначений для ураження цілей всередині будівель та малої броньованої техніки з людьми);

протитанковий снаряд (для ураження важкоброньованих цілей на суші або в морі);

осколково-фугасний снаряд (для ураження живої сили на відкритому просторі).

Притула також надав відео, де RAM II успішно знищує зенітно-ракетний комплекс "Оса", який якраз заточений на те, щоб збивати повітряні цілі.

Станом на цю мить, за 7 годин зборів сукупно із Сергієм Стерненко ми зібрали вже понад 206 000 000 гривень. І ми не зупиняємось! Збір триває до завтра до 12.00!" - додав активіст.