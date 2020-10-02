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Вдову летчика Ан-26 унизили в школе: история получила неожиданное продолжение

Пятница 02 октября 2020 10:39
Вдову летчика Ан-26 унизили в школе: история получила неожиданное продолжение
История с унижением вдовы летчика получила продолжение (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В гимназии дочке погибшего летчика предложили место, но вдова отказалась

Вдову погибшего летчика Ан-26 унизили в школе, в которую она хотела отдать дочку. Жена штурмана Алексея Остапенко пришла в гимназию и рассказала о своей ситуации, но ей отказали и предложили посадить ребенка к кому-то на колени в классе. История получила огласку в СМИ и глава Харьковской ОГА Алексей Кучер и временно исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет отреагировали на инцидент.

Как сообщает "Армия Информ", сотрудница гимназии, которая обидела вдову штурмана, сейчас отстранена от исполнения своих обязанностей, а дочке Лизе предложили место в гимназии. Но жена погибшего летчика не согласилась и выбрала другую школу.

"Наша позиция достаточно жесткая. Это недопустимо. И это я говорю как отец двоих детей. Тем более в такой ситуации, когда семья переживает страшную трагедию", - заявил Алексей Кучер.

По словам временно исполняющего обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлетта, такие действия по отношению к семье недопустимы.

"Я надеюсь, что с завтрашнего дня девочка сможет полноценно учиться. Даже если по формальным признакам переполнена школа и мест нет, отказывать человеку в помощи таким образом и при таких обстоятельствах просто аморально. Сейчас назначено служебное расследование, по результатам которого будут сделаны выводы, - отметил Сергей Шкарлет.

Как мы ранее писали, вдове погибшего штурмана в катастрофе Ан-26 отказали в обучении в школе для дочери.

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