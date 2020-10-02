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Вдову льотчика Ан-26 принизили в школі: історія отримала несподіване продовження

П'ятниця 02 жовтня 2020 10:39
Вдову льотчика Ан-26 принизили в школі: історія отримала несподіване продовження
Історія з приниженням вдови льотчика отримала продовження (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В гімназії дочці загиблого льотчика запропонували місце, але вдова відмовилася

Вдову загиблого льотчика Ан-26 принизили в школі, в яку вона хотіла віддати доньку. Дружина штурмана Олексія Остапенко прийшла в гімназію і розповіла про свою ситуацію, але їй відмовили і запропонували посадити дитину комусь на коліна в класі. Історія набула розголосу в ЗМІ та голова Харківської ОДА Олексій Кучер і тимчасово виконуючий обов'язки міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет відреагували на інцидент.

Як повідомляє "Армія Інформ", співробітниця гімназії, яка образила вдову штурмана, зараз відсторонена від виконання своїх обов'язків, а доньці Лізі запропонували місце в гімназії. Але дружина загиблого льотчика не погодилася і вибрала іншу школу.

"Наша позиція досить жорстка. Це неприпустимо. І це я кажу як батько двох дітей. Тим більше в такій ситуації, коли сім'я переживає страшну трагедію", - заявив Олексій Кучер.

За словами тимчасово виконуючого обов'язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлетта, такі дії по відношенню до сім'ї неприпустимі.

"Я сподіваюся, що з завтрашнього дня дівчинка зможе повноцінно вчитися. Навіть якщо за формальними ознаками переповнена школа і місць немає, відмовляти людині в допомозі таким чином і за таких обставин просто аморально. Зараз призначено службове розслідування, за результатами якого будуть зроблені висновки, - зазначив Сергій Шкарлет.

Як ми раніше писали, вдові загиблого штурмана у катастрофі Ан-26 відмовили у навчанні в школі для дочки.

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