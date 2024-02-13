Вдови українських військових показують останні листування з коханими: щемливі фото

Українські жінки, на жаль, у різному віці стають вдовами, оскільки втрачають своїх чоловіків на війні. І зараз у мережею ширяться скріни останніх повідомлень для військових.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис нареченої загиблого військового Джуса Меланії Подоляк в соціальній мережі Х.

Вдови українських військових показали останні повідомлення від коханих

Меланія Подоляк у соціальній мережі Х виклала допис з останніми повідомленнями зі своїм коханим, який загинув на війні. Її обранець - військовий льотчик Андрій Пільщиков із позивним "Джус". Він загинув 25 серпня в авіакатастрофі та має посмертне звання героя України.

Дівчина запустила, так би мовити, тренд серед українок, які втратили своїх наречених, чоловіків, хлопців на фронті тощо.

Меланія побачила допис дівчини, на ім’я Катерина та об’єднала її скриншоти зі своїм листуванням з Андрієм.

Скриншоти

"Побачила сьогодні пост пані Каті, яка втратила на війні свого Костю. Так виглядає, що рефлекс у всіх однаковий з першої хвилини. Ось чому важливо говорити й ділитись болем. В такі моменти ти розумієш, що в тебе нормальна реакція була, і ти не здуріла", - написала Подоляк.

Після чого українки у коментарях почали показувати свої повідомлення, які писали загиблим коханим. Але деякі показали ще й повідомлення друзям та батькам.

Жінки підтримують одна одну щирими словами та співчувають. Кожна з них дивується, наскільки схожі почуття вони переживали після того, як зв’язок з коханою людиною зник.

Насправді, читати такі щемливі повідомлення без сліз на очах неможливо, і найстаршніше, що таких жінок в Україні тисячі. Але їхня підтримка одна для одної є дуже важливою і цінною.

Скриншоти