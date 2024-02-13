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Вдови українських військових показують останні листування з коханими: щемливі фото

Вівторок 13 лютого 2024 21:11
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Вдови українських військових показують останні листування з коханими: щемливі фото Вдови українських військових показали останні повідомлення від коханих (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Українські жінки, на жаль, у різному віці стають вдовами, оскільки втрачають своїх чоловіків на війні. І зараз у мережею ширяться скріни останніх повідомлень для військових.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис нареченої загиблого військового Джуса Меланії Подоляк в соціальній мережі Х.

Вдови українських військових показали останні повідомлення від коханих

Меланія Подоляк у соціальній мережі Х виклала допис з останніми повідомленнями зі своїм коханим, який загинув на війні. Її обранець - військовий льотчик Андрій Пільщиков із позивним "Джус". Він загинув 25 серпня в авіакатастрофі та має посмертне звання героя України.

Дівчина запустила, так би мовити, тренд серед українок, які втратили своїх наречених, чоловіків, хлопців на фронті тощо.

Меланія побачила допис дівчини, на ім’я Катерина та об’єднала її скриншоти зі своїм листуванням з Андрієм.

Вдови українських військових показують останні листування з коханими: щемливі фотоВдови українських військових показують останні листування з коханими: щемливі фото

Скриншоти

"Побачила сьогодні пост пані Каті, яка втратила на війні свого Костю. Так виглядає, що рефлекс у всіх однаковий з першої хвилини. Ось чому важливо говорити й ділитись болем. В такі моменти ти розумієш, що в тебе нормальна реакція була, і ти не здуріла", - написала Подоляк.

Після чого українки у коментарях почали показувати свої повідомлення, які писали загиблим коханим. Але деякі показали ще й повідомлення друзям та батькам.

Жінки підтримують одна одну щирими словами та співчувають. Кожна з них дивується, наскільки схожі почуття вони переживали після того, як зв’язок з коханою людиною зник.

Насправді, читати такі щемливі повідомлення без сліз на очах неможливо, і найстаршніше, що таких жінок в Україні тисячі. Але їхня підтримка одна для одної є дуже важливою і цінною.

Вдови українських військових показують останні листування з коханими: щемливі фотоВдови українських військових показують останні листування з коханими: щемливі фотоВдови українських військових показують останні листування з коханими: щемливі фотоВдови українських військових показують останні листування з коханими: щемливі фотоВдови українських військових показують останні листування з коханими: щемливі фотоВдови українських військових показують останні листування з коханими: щемливі фотоВдови українських військових показують останні листування з коханими: щемливі фотоВдови українських військових показують останні листування з коханими: щемливі фотоВдови українських військових показують останні листування з коханими: щемливі фотоВдови українських військових показують останні листування з коханими: щемливі фотоВдови українських військових показують останні листування з коханими: щемливі фотоВдови українських військових показують останні листування з коханими: щемливі фотоВдови українських військових показують останні листування з коханими: щемливі фотоВдови українських військових показують останні листування з коханими: щемливі фотоВдови українських військових показують останні листування з коханими: щемливі фото

Скриншоти

Раніше ми розповідали про те, як Залужний підірвав мережу патріотичним кадром з дружиною.

Також читайте наш матеріал про те, що Аліна Михайлова поставила крапку у питанні командира батальону "Вовків Да Вінчі".

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